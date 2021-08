Megszólalt a magyar külügy, nem fogadunk be afgán menekülteket

Afganisztánban egy hosszas polgárháború után vasárnap átvették a hatalmat a tálibok, amelynek következtében rengetegen elmenekültek az országból, beleértve az elnököt, Asraf Gánit is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfői nyilatkozatában emlékeztetett, amikor az amerikaiak bejelentették a csapatkivonást, a magyar kormány megfogalmazta: ennek a folyamatnak úgy kell lezajlania, hogy Afganisztán ne válhasson ismét a nemzetközi terrorizmus melegágyává, valamint a tömeges migráció kibocsátó országává. Sajnos nem sikerült a világ nagy része által elfogadott és megfogalmazott elvárások szerint végrehajtani a műveletet– mondta Magyar Levente.

A magyar kormány nem hajlandó a magyar emberekkel megfizettetni ennek a hibás geopolitikai döntésnek és az elhibázottan végrehajtott geopolitikai akciónak a következményeit – mondta Magyar levente.

Az államtitkár hozzátette, „nem fogadják el” azokat az elvárásokat, kezdeményezéseket, felszólításokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy Magyarország is korlátlanul fogadjon be bárkit, aki Afganisztánt ezekben a nehéz napokban, hetekben el akarja hagyni – jelentette ki.

Az államtitkár szerint a nemzetközi közösségben ugyanis "ilyen dokumentumok cirkulálnak”,

amelyek arra szólítják fel az egykor Afganisztánban csapatokkal rendelkező országokat, és általában a nyugati országokat, hogy mindenfajta korlátozás és szűkítő kitétel nélkül fogadjanak be afgánok.

Magyar Levente szólt arról is, hogy Magyarország egyetlen esetben mégis kivételt tesz a menekültekkel, vizsgálják azt, hogy miként tudnak segíteni azokon, akik az elmúlt húsz évben tolmácsként vagy más minőségben dolgoztak a magyar csapatoknak. Mint mondta, kapcsolatban vannak ezekkel az emberekkel és folyik annak a felmérése, hogyan tudnának segíteni nekik. Ehhez hasonlóan jártak el például egyébként a lengyelek is, csak ők családjukkal együtt befogadták azt a 45 afgán embert hétfőn, akik segítették őket. Hasonlóan öntött az a Csehország is, ahová Jakub Kulhánek külügyminiszter tweetje szerint meg is érkezett az első repülőgép az evakuált csehekkel és afgánokkal.

První evakuovaní Češi a naši afghánští spolupracovníci včetně žen a malých dětí jsou v bezpečí v České republice. Pokračujeme v našem evakuačním úsilí, na @mzvcr za chvilku svolávám další krizový štáb. Díky všem, co se na tom podílejí. Další podrobnosti teď nemohu komentovat. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 16, 2021

Az államtitkár azt is leszögezte, hogy Magyarországnak az Amerikai Egyesült Államok katonai szövetségese, ugyanakkor Amerika az erejéből fakadóan a globális színtéren olyat is megtehet, amit más nem. Hozzáfűzte: nyilvánvalóan a csapatkivonásnak nem így kellett volna történnie. Amit most Kabulból és Afganisztán különböző pontjairól „látunk, az rémísztő, és úgy gondolom”, mind a migráció, mind a nemzetközi terrorizmus összefüggéseiben olyan korszaknak a nyitánya lehet – nemcsak Közép-Ázsia és a Közép-Kelet, hanem az egész világ számára –ami nem volt kívánatos és talán még elkerülhető is lett volna – fogalmazott.

Az államtitkár szerint aki ma Afganisztánból útnak akar indulni, Törökországig bármifajta komolyabb akadály nélkül el tud jutni, és „török barátainkon múlik, hogyan kezelik ezt a helyzetet”. Hozzátette: a törökök után Magyarország az első az európai irányú migrációs útvonalon, amelyik komolyabb határvédelmi képességgel és akarattal rendelkezik.

Ha a törökökön átjönnek a migránsok, akkor napokkal később már itt lesznek a röszkei határátkelőponton, ezért komoly potenciális migrációs hullámra kell felkészülnünk

– mondta.

Végezetül hozzátette, hogy a magyar határok védettek, és a védelmi kapacitások eddig kitűnően és példásan helytálltak, így nem tart attól, hogy komoly veszély fenyegetne.

(Borítókép: Egy afgán család siet a Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtérre, amint megpróbálnak elmenekülni Afganisztánból 2021. augusztus 16-án. Fotó: Haroon Sabawoon / Anadolu Agency / Getty Images)