Óriási a káosz az ukrán-magyar határnál, több órás a várakozás

Megelégelték a várakozást Csapnál az Ukrajnába hazatérni szándékozó vendégmunkások, és gyalogosan indultak az ottani vámház irányába; több határátkelőnél kezelhetetlen állapotok alakultak ki – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Az ukrajnai magyar portál információ szerint hétfő délre tucatnyi busz torlódott fel a csapi Tisza-hídon, Ukrajna irányába. A többségében hazatérő vendégmunkásokat szállító autóbuszok közül

csak azokat hajlandók beengedni az ukrán határőrizeti szervek, amelyek ukrán rendszámúak.

A külföldi rendszámú járművektől a busz értékével egyező vámolási kauciót követelnek.

A hosszú órák óta várakozó embertömeg nem bírta tovább és indulattól vezérelve gyalogosan indult a határátkelő felé, azonban a felfegyverzett ukrán határőrök útjukat állták, ezalatt a járműforgalom teljesen lebénult.

Az említett eset nem egyedi, több magyar-ukrán határátkelőhelyen kaotikus viszonyok alakultak ki, a nevetlenfalui határállomáson hétfő reggel leállt az informatikai rendszer, amit csak késő délután sikerült újraindítani – ez sem segített sokat, mert az ukrán oldalon mindössze egy útlevélkezelő fülke üzemel.

Több helyi beszámolót is kapott az Index, mindenhol több órás várakozásról számolnak be. Egyik olvasónk négy órás várakozást említ, elmondása szerint ennyi idő alatt jutott át Ukrajnából Magyarországra, annak ellenére is, hogy valamennyi sávot megnyitottak a járműveknek a Tiszaújlak-Tiszabecs határátkelőnél, ahol

néhány autós vitája a besorakozásoknál csaknem verekedésig fajult.

Mindezekkel ellentétesek a rendőrség határátkelési információi, melyek maximum két órás várakozást jósolnak a legnagyobb magyar-ukrán határátkelőhelyeken.