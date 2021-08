Jöttek a tálibok, az amerikaiak a zászlóikat is elégetik evakuálás előtt

Levonták az amerikai zászlót az Egyesült Államok kabuli nagykövetségéről, amelynek szinte minden alkalmazottja a repülőtéren várja a kimenekítést – közölte vasárnap a washingtoni külügyminisztérium.

Jelenleg számos intézkedést teszünk a kabuli Hamid Karzai nemzetközi repülőtér biztosítására, hogy lehetővé tegyük az Afganisztánban tartózkodó amerikai és szövetséges személyzet biztonságos távozását a polgári és katonai járatokon – derült ki a külügyminisztérium és a védelmi tárca közleményéből.

Ross Wilson, az Egyesült Államok afganisztáni nagykövete szintén a repülőtéren tartózkodik – közölte a külügyminisztérium szóvivője.

Az afgán fővárosban lévő amerikai nagykövetségről távozó diplomatáknak nemcsak a titkos iratokat, hanem az amerikai zászlókat is meg kellett semmisíteniük. Erről a Stars and Stripes című, tekintélyes amerikai katonai lap számolt be vasárnap.

Eszerint a képviselet épületének kiürítése előtt a diplomáciai személyzetet arra utasították, hogy égesse el a zászlókat és más, propagandacélokra felhasználható tárgyakat. A kiadvány szerint a személyzet zászlókat, valamint "minden stratégiai vagy propaganda értékű tárgyat" elégetett az utolsó órákban, mielőtt vasárnap elhagyta az épületet. Számos diplomata amerikai zászlót vitt magával.

A Stars and Stripes szerint a nagykövetség néhány alkalmazottját nem figyelmeztették előre az evakuálásról, ami miatt a képviseleten hagyták néhány holmijukat.

A tálib fegyveresek vasárnap este harc nélkül hatoltak be az afgán fővárosba, Kabulba, és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket. Asraf Gáni afgán elnök elmenekült az országból. A tálibok a főváros valamennyi területét ellenőrzésük alá vonták.