Videó: felszálló repülőgép oldalába kapaszkodnak a kétségbeesett afgánok

Hétfőre a két hónapja tartó offenzíva záróakkordjaként a tálib szélsőségesek elfoglalták Kabult, a nyugati országok evakuálják a nagykövetségüket, afgánok tízezrei pedig kétségbeesetten menekülnek a szélsőséges iszlamisták elől.

Rengetegen rohanták meg a kabuli repülőteret felszállás reményében valamelyik repülőgépre, a káoszban öt ember meghalt, a kétségbeesést ékesszólóan illusztrálja a videófelvétel is, amelyen azt látni,

oldalába. Eddigi információk szerint három ember zuhant le és halt meg.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ