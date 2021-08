Megtörtént, ami eddig elképzelhetetlen volt, nőnek adott interjút egy tálib vezető

Interjút adott egy műsorvezetőnőnek egy magas rangú tálib szóvivő a Tolo News magán tévécsatornán, ami akár azt is jelezheti, hogy egy kicsit enyhül a szélsőséges iszlamisták hozzáállása a nőkhöz – hívja fel a figyelmet a The Guardian.

TOLOnews and the Taliban making history again: Abdul Haq Hammad, senior Taliban rep, speaking to our (female) presenter Beheshta earlier this morning. Unthinkable two decades ago when they were last in charge ⁦@TOLOnews⁩ pic.twitter.com/XzREQ6ZJ1a