Erősen közelít a kétmillióhoz, pontosan 1.915.456 uniós digitális Covid-igazolványt bocsátottak ki Romániában, nagy többségüket (95,87 százalékukat) beoltott személyeknek – olvasható a Krónika Online oldalán.

A hírt a román egészségügyi államtitkár, Adrei Baciu jelentette, aki arról is beszélt, hogy jelenleg 53 romániai vállalatnál történik az alkalmazottak és családtagjaik beoltása és 608 cégnél már be is fejezték az oltási akciót. A vállalatok eddig 78.146 munkavállalót oltattak be.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vásárokon, piacokon és parkolókban felállított oltópontokban eddig több mint 65 ezren kapták meg a vakcinát.