Elkezdődik R. Kelly tárgyalása, akár életfogytiglanit is kaphat

A zsarolással, szexuális zaklatással és vesztegetéssel vádolt R. Kelly, Grammy-díjas énekes szerdán bíróság elé áll New Yorkban – írja a BBC.

Az Ignition (Remix), az I Believe I Can Fly vagy az If I Could Turn Back the Hands of Time szerzője, előadója

minimum tízéves, de akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat.

Azzal vádolják többek között, hogy több nőt – köztük kiskorúakat is – arra kényszerített, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele még karrierje kezdetén, az 1990-es években.

Az 54 éves férfit a szexuális zaklatás mellett kiskorúak bántalmazásával, kiskorúakról készített illetlen képek készítésével zsarolással és az igazságszolgáltatás akadályozásával is vádolják.

Robert Sylvester Kelly tagadja a vádakat, amelyek ellen több mint 20 éve küzd. Eddig egyetlen alkalommal, 2008-ban indult ellene büntetőeljárás, ám akkor felmentették.

Gyerekként ő is szexuális zaklatás áldozata volt, az önéletrajzában írt arról, hogy a család egyik női tagja megerőszakolta nyolcéves korában.

R. Kelly 2019 júliusa óta őrizetben van, miután elutasították az óvadék iránti kérelmét.