A külföldi állampolgároknak Ukrajna területére való belépésekor elégséges, ha csak egy adag védőoltást vettek fel, és ezt igazolni tudják - írja a Karpat.in.ua.

Korábban a teljes vakcinációs folyamatról szóló oltási tanúsítványra volt szükség

– olvasható a kormányülésről nyilvánosságra hozott dokumentumokban.

Az erre vonatkozó módosításokat a kormány ülésén hagyták jóvá. Az államhatár átlépése most abban az esetben lehetséges, ha a személy felmutatja a koronavírus elleni oltást igazoló külföldi Covid-tanúsítványt, amely igazolja, hogy

az illető a WHO által jóváhagyott vakcinák egyike alkalmazásával egy vagy mindkét oltást felvette.

A módosítások nemcsak külföldi, hanem hontalan személyekre is vonatkoznak. A korábbiakhoz hasonlóan ők is beléphetnek Ukrajnába negatív Covid–19 PCR-teszt vagy negatív koronavírus antigén-teszt igazolásával – számolt be a Kárpátinfo.