A Krími-platform fő célja Krím megszállásának megszűntetése és visszatérése Ukrajna ellenőrzése alá. Milyen kilátásai vannak ennek a közvetlen fő célnak?

Úgy gondoljuk, hogy a Krím-félsziget megszállásának a megszüntetése nem kizárólag Ukrajna házi feladata. Ugyanis a 2014-ben történtek - az Orosz Föderáció Ukrajna elleni agressziójának az eseményei - már a kollektív biztonsági kérdések közé tartoznak, legyen szó nemzetközi biztonságról vagy regionális európai biztonságról. 2014 töréspontot jelentett a nemzetközi rendszerben, ugyanis a második világháború után lefektetett territoriális sértetlenség alapelvét megszegték. Oroszország az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsának a tagja, egy atomhatalom, és ami a szempontunkból fontos, az az ország, amely garantálta Ukrajna biztonságát és sértetlenségét. Ezért a Krím-félsziget ügyében azt gondoljuk, hogy közös felelősségről van szó.

Stratégia, konszolidáció és szinergia - ez a Krími platform három alappillére. Az ukrán nemzetbiztonsági tanács közel nyolc évnyi megszállás után most először fogadott el de-okkupációs és integrációs stratégiát, ahol nagyon részletesen leírtuk, mik a feladataink, hogyan látjuk a helyzetet Krímben, mit szeretnénk tenni mint ukrán állam és ukrán társadalom. A megszállás megszüntetése a fő feladat, fő cél, és ezt a célt diplomáciai úton kell, hogy elérjük. A második alappillér a konszolidáció, amely köré szeretnénk gyűjteni a partnereinket, párbeszéd révén. A harmadik pedig a szinergia, amely szerintünk a célunk eléréséhez vezethet el bennünket.

Pontosan hogyan képzelik el a Krími platform működését?

Több verziót vizsgáltunk a formátum létrehozása előtt, különböző globális példákat is. Olyan rugalmas formátumot akartunk, amely minden lehetséges partnert magába tudta volna foglalni. A szerkezet több szintű: kormányzati szint, parlamenti szint, és szakértői szint. Minden szintnek megvan a maga feladata, és ezek kiegészítik egymást. Az augusztus 23-án tartandó fórum egy alapító esemény, amellyel formalizáljuk a krími platform létrehozását. Jelenleg 42 résztvevővel számolunk - országok vagy nemzetközi szervezetek. Az országokat külügyminiszterek, védelmi miniszterek vagy állam- és kormányfők képviselik majd.

Miért nem fedik fel a fórum előtt a résztvevők pontos listáját, mitől tartanak?

Ennek egyetlen egyszerű oka van: Oroszország nem pusztán megfigyelője ennek a eseménynek. A hírszerzésünkön keresztül tudjuk, hogy a nagykövetségeik több irányban dolgoznak: egyrészt, hogy diszkreditálják ezt a platformot, mint eseményt, hogy diszkreditálják azokat a célokat, amelyeket mi, mint ország kitűzünk magunk elé, és amelyek köré a nemzetközi közösséget próbáljuk konszolidálni, illetve egyszerűen azt próbálják elérni, hogy az ország vagy ne vegyen részt a fórumon, vagy ha részt is vesz, akkor a lehető legalacsonyabb szinten. Ezért, hogy maximálisan megőrizzük a párbeszédet a partnereinkkel, csak néhány nappal a fórum előtt fogjuk felfedni a résztvevők pontos listáját.

Maga a fórum arra hivatott, hogy elindítsa a Krími platformot, majd ezután konkrét lépések várhatóak. A Krím-félsziget megszállása nem fejeződött be 2014-ben, az egy azóta is tartó folyamat, amiről fontos beszélni. Nem csak emberi jogokról van szó, ez elsősorban a militarizáció kérdése, amely biztonsági kockázatokat jelent az egész fekete-tengeri régióban és azon túl. Már most is azt láthatjuk, hogy Krím Oroszország előre tolt bázisává válik a közel-keleti és észak-afrikai régióban folytatott műveletek számára.

Oroszország azóta szisztematikusan dolgozik a legitimizáción, és rengeteg pénzt és erőforrást fektetnek bele abba, hogy elterjesszék a saját narratívájukat, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy minden szép, az emberek boldogok, felhúzták az összekötő hidat és a nemzetközi repülőteret, utakat, óvodákat és iskolákat építenek. De ha mélyebben nézzük meg mindezt, láthatjuk, hogy ennek nem humanitárius, hanem főleg katonai okai vannak. Ez az a kontextus, amit el kell mondanunk és állandóan napirenden kell tartanunk az el nem ismerés politikáját. A krími platform egy nagyító, amelyet a világ számára kínáljuk.

Van olyan konkrét nemzetközi példa, amelyre tudnak támaszkodni?

Ez a formátum teljesen egyedi, nem tudunk másról, amely megvalósult volna. Sokat egyeztettünk a Balti-államokkal, amelyek a szovjet időszakban maguk is átélték a sokéves megszállást, és ahol szintén érvényben volt az el nem ismerés politikája. Én magam a Krím-félszigetről származom, újságíróként dolgoztam. A megszállás kezdeteitől foglalkozom ezzel az egész üggyel. A csontjaimig átérzem a helyzetet. Ez az egész szerkezet a fejemben született meg, és ez a formátum, amit akkor javasoltam, amikor kineveztek ebbe a pozícióba, maximálisan segíthet nekünk abban, hogy hatékony lépéseket tegyünk.

Mit várnak a résztvevőktől?

Most első körben szolidaritásról van szó. Ez egy alapító fórum, amelyen fizikai részvételre, majd egy nyilatkozat aláírására számítunk. Krími nyilatkozat lesz az a dokumentum, amely formalizálja a formátum elindítását, és amely világosan kinyilvánítja az el nem ismerés politikáját, vagyis ennek révén minden résztvevő ország konkrétan kinyilvánítja, hogy soha nem fogadja el Krím hovatartozási változását. Ez a nyilatkozat továbbá elítéli Oroszország bűneit a Krím-félszigeten, amelyek konkrétan fel is lesznek sorolva a dokumentumban. Jelenleg is egyeztetés alatt van a végső szöveg, hiszen sok a résztvevő, és mindenkinek saját víziója, saját pozíciója van. Az az igazság, hogy ezek az egyeztetések már sok-sok hónapja tartanak, de már a végéhez közeledünk.

Milyen támogatást tudnak nyújtani ön szerint a Visegrádi Négyek?

A V4 jó példa a közös értékeken és érdekeken alapuló együttműködésre. A visegrádi országokkal való együttműködés sokat jelent Ukrajnának. Mindenekelőtt jó ösztönzés arra, hogy megtanuljuk és átvegyük a visegrádi államok tapasztalatait és bevált gyakorlatait, mint uniós és NATO tagokét. Másrészt az együttműködés új lehetőségeket nyit Ukrajna európai és euroatlanti struktúrákkal való integrációja szempontjából. Magyarország már most jelentős segítséget és támogatást nyújt számunkra, amikor például az EU egyesített kiállásáról van szó Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban a Krím ideiglenes elfoglalása és az Ukrajna elleni katonai agresszió miatt. Az el nem ismerés politikája fontos pillér, amelyet nemcsak meg kell tartani, hanem elő kell is mozdítani. És ez lehet az egyik téma, amelyet a nemzetközi szervezetekben és fórumokon a V4 -es országok közösen hangsúlyozzák. Az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog védelme az Oroszország által elfoglalt területeken szintén egy kiemelt pont lehet. Magyarország támogatása ebben a tekintetben nagyon fontos az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöksége alatt. Szeretném megjegyezni, hogy július 22-én Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnökeként Ukrajna keleti régiójában járt. Ez rendkívül jó kifejezése volt Ukrajna támogatásának, amely bebizonyította, hogy Magyarország különös figyelmet fordít erre a kérdésre. Hadd hangsúlyozzam, hogy ez volt az első látogatása az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnökének az ukrajnai konfliktusövezetben.

Továbbá bízunk benne, hogy Magyarország folytatja sebesült katonáink orvosi kezelését, és nagyon hálásak vagyunk érte. Örülnénk neki, ha Magyarország és a többi visegrádi ország részt vesz a Krími-platform további munkájában, szakértői szinten is. A magyar V4-es elnökség alatt nagyra értékelnénk, ha Magyarország V4+ Ukrajna vagy V4+ társult három ország formátumú találkozókat kezdeményezne. Ez egy jó alkalom lenne arra, hogy megvitassuk többek között a lehetséges közös fellépéseket Ukrajna, valamint Grúzia és Moldova területi integritásának kérdéseinek nemzetközi napirenden tartása érdekében, hogy e tekintetben beszéljünk a hibrid-, információs-, kiber- és egyéb fenyegetésekről. Érdekeltek vagyunk a V4 országokkal közös hadgyakorlatokban. Itt említhetem Ukrajna együttműködését a V4 harci taktikai csoportjával. Minden, ami növelheti a védekezési képességünket, kiemelt jelentőségű számunkra.

Hogyan reagált Oroszország a Krími platform létrehozásáról szóló bejelentésre? Volt-e bármiféle párbeszéd Kijev és Moszkva között erről?

Párbeszéd nem volt, inkább nevezhetjük ezt valamiféle üzenetváltásnak. A pozíciónk az, hogy Oroszország egy megszálló ország és a nemzetközi humanitárius jog szerint teljes felelősséggel tartoznak mindazért, ami a Krím-félszigeten történik az állampolgárainkkal. Amikor tavaly az elnök bejelentette a krími platform létrehozását az ENSZ csúcson, akkor szó volt akár arról is, hogy meghívjuk a fórumra az Orosz Föderációt. Ekkor az orosz külügyminisztérium képviselője, Marija Zaharova azt mondta, hogy a krími lakosság érdekében akár részt is vehet Moszkva az eseményen. Azonban miután úgy fogalmaztuk meg a platform fő célját, mint a megszállás megszüntetését, azután Moszkva is változtatott a pozícióján, és hivatalosan minden fórumon elmondták, hogy a platform veszélyt jelent Oroszország területi egységére és az Orosz Föderáció biztonságára. Ezt mondják a partnereiknek is, hogy ennek megfelelően fognak viszonyulni azokhoz, akik részt vesznek a krími platformon. Vagyis ez már a nyílt, leplezetlen fenyegetés nyelve.

Hogyan változott a közvélemény Ukrajnában a Krím-félsziget ügyében az elmúlt több mint hét évben? Az elmúlt években az utazásaim során mintha azt érezném, hogy Krím visszaszerzésébe vetett remény egyre inkább háttérbe szorul.

Talán az egyik leggyakoribb kérdés, amivel találkozok, hogy mikor szerezzük vissza a Krím-félszigetet. Ezt én magam is nagyon szeretném tudni, hiszen ott vannak a hozzátartozóim, ott van a szülői ház. Ugyanakkor, ha így tesszük fel a kérdést, akkor már eleve a válasz hiányára ítéljük magunkat, mert erre lehetetlen pontos választ adni. De a Krími-platform pont ezt a mielőbbi visszatérést szolgálja. Ami a közvéleményt illeti - én úgy érzem, hogy sok állampolgárunk számára Krím még értékesebbé vált azóta.

Az a személyes véleményem, hogy Ukrajna most születik újjá, mint nemzet. A nemzetünk 2014-ig több forradalmon edződött, az értékeinket a vérünk itatta át. A civilizált európai országok családjában látjuk magunkat, és maximálisan el szeretnénk távolodni attól a történelmi orosz kontextustól, amely meghatározta a történelmünket. Ezért azt gondolom, hogy az országunk most az identitása megértése felé tart, hogy értsük, kik vagyunk, mint nemzet, mik az értékeink, miért küzdünk, mit akarunk. És abban a kollektív kontextusban, hogy mit akarunk, Krím a részünk, és küzdünk azért, hogy visszatérjen hozzánk.

Lesz-e szó a Krími-platformon Kelet-Ukrajnáról, tervezik-e előhozni a fórumon ezt a kérdést?

Nem ez a platform fő fókusza, de így vagy úgy mindenképpen fogunk róla beszélni. A legnagyobb hangsúly Krím különböző aspektusain van, a biztonságtól kezdve az ökológiai kérdéseken át a gazdasági kérdésekig. De lehetetlen nem beszélni a Donbaszról. Az egyik lehetetlen lenne a másik nélkül. Ugyanakkor Donbasz ügyében már több létező platform is jelen van: a normandiai négyek formátuma, az EBESZ missziója, minszki egyezmények. Ezeken szó van a humanitárius kérdésekről, fogolycseréről és gazdasági kérdésekről is.

Ugyanakkor Ukrajna az elmúlt időszakban ezeknek a formátumoknak a megváltoztatásáért szólal fel.

Inkább arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy ezek a formátumok már sok éve léteznek, és nem túl magas a hatékonyságuk. Azt gondoljuk, hogy ez azért van, mert az Orosz Föderáció nem érdekelt a helyzet megoldásában. Ez bekorlátozza a lehetőségeinket. Számunkra fontosak a meglévő formátumok, de érdekeltek vagyunk minden konstruktív új lehetőségben. Nem állunk meg egyhelyben.

Vagyis jelenleg nem cél, hogy egyetlen platformba vonják az orosz-ukrán kapcsolatok minden problematikáját Kelet-Ukrajna és Krím ügyében?

A lényeg ugyanaz, a taktika különbözik. Kelet-Ukrajnában és a Krím-félszigeten más a helyzet. A Krími-platform a lehető legrugalmasabb formátum, a kihívásoknak megfelelően át tudjuk építeni. Ezek jelenleg párhuzamosan futó ügyek - az egyikben például Oroszország részt vesz, a másikban nemzetbiztonsági fenyegetésnek tartja a létezését. Az, hogy mi lesz holnap, nagyon sok mindentől függ majd.

(Borítókép: Emine Dzsaparova. Fotó: Ukrajna külügyminisztériuma)