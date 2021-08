Molotov-koktélokkal támadtak egy holland újságíróra

Újabb újságírót ért támadás Hollandiában – adta hírül az MTI. A holland rendőrség tájékoztatása szerint ismeretlen elkövetők szerdán este egy vagy több gyújtópalackot dobtak Willem Groeneveld groningeni otthonába az épület ablakán keresztül. Groeneveldnek és élettársának sikerült a tüzet időben eloltania.

Groeneveld a Sikkom nevű városi hírportálnak dolgozik, és munkássága miatt korábban is megpróbálták már megfélemlíteni. Sajtóértesülések szerint két évvel korábban kövekkel dobták be otthona ablakait, mert több cikkben is pellengérre állította a háztulajdonosokat a szegényebb városrészekben. A múlt héten a Villamedia újságírói portálnak elmondta, hogy résen kell lennie, amikor a városban jár.

Peter R. de Vries meggyilkolása után rövid időn belül ez már a második támadás holland újságírók ellen – hívta fel a figyelmet Thomas Bruning, a holland újságírói szövetség főtitkára az ANP helyi hírügynökségnek nyilatkozva.

Peter R. de Vries ismert holland bűnügyi újságíró július 15-én halt bele sebesülésébe, miután július 6-án egy célzott fegyveres támadás során meglőtték Amszterdam belvárosában.