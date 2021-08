Visszatért a Szuezi-csatornában rekedt hajó

Ezúttal sikeresen haladt át a Szuezi-csatornán az Ever Given, amely márciusi keresztbefordulása óta először tért vissza a helyszínre – számolt be a BBC. A hajó mostani áthaladását a csatornahatóság is közvetítette.

بالفيديو…عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة #EVERGIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين #SUEZCANAL pic.twitter.com/MaEeVU6FFQ — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 20, 2021

Az Ever Given most Ázsiába visszatérve, a Földközi-tengerről a Vörös-tenger irányába haladt át a csatornán, miután Európában négy hónapos késéssel leadta a rakományát.

A hajó korábban több mint három hónapot töltött egy, a csatorna közelében lévő tavon, mivel a tulajdonosa csak lassan fizetett kártérítést a baleset miatt a csatornahatóságnak.

A felek végül sikeresen megegyeztek, bár az alku összes részletét nem hozták nyilvánosságra. Annyi azonban biztos, hogy Egyiptom 550 millió dolláros kártérítést kapott a történtek miatt.