A terrorral vetekedő fanatizmussal a népességhez képest maroknyian tartják rettegésben a 38 milliós Afganisztánt. Az elvakult szélsőségesek számát 2017-ben 200 ezerre becsülték, és ma sincsenek sokkal többen.

A szovjet megszállás után egy ideig ők uralták az országot, amíg az amerikaiak 2001-ben meg nem fosztották őket hatalmuktól. Pedig akkor még csak rügyezett a talibán.

Omár molla alig hét évvel korábban, 1994 szeptemberében indította a mozgalmat Kandahárban mindössze 50 diákjával. Tulajdonképpen ők a névadók, a tálib ugyanis pastu nyelven tanulót, követőt jelent. A molla indítéka saját elégedetlensége volt: hiányolta, hogy a kommunizmus megdöntése után nem vezették be haladéktalanul az iszlám törvénykezést. Azt ígérte, hogy híveivel megszabadítja Afganisztánt a haduraktól és a bűnözőktől.

A szovjetek kiűzése után a mudzsáhidok túlkapásaiba belefásult afgánok általában üdvözölték a tálibokat, akik korai népszerűségüket nagyrészt annak köszönhették, hogy felszámolták a korrupciót, megfékezték a törvénytelenségeket, és biztonságossá tették az utakat, illetve az ellenőrzésük alatt álló területeket. Mindez jótékony hatással volt a kereskedelem felvirágzására.

A tálibok kezdetben békével áltatták a Pakisztán és Afganisztán között elhelyezkedő, pastu területen élőket. Ha hatalomra kerülnek, helyreállítják a békét és a biztonságot – mondogatták –, majd hozzátették, hogy érvényre juttatják a saría, vagyis az iszlám törvények könyörtelen változatát. Ezt maradéktalanul teljesítették.

Brutálisan bántak honfitársaikkal, kivált a nőkkel – ami nemzetközi tiltakozások, köztük az akkori first lady, Laura Bush tiltakozását is kiváltotta.

A következő években, az 1996 és 2001 közötti uralmuk alatt a tálibok és szövetségeseik afgán civileket mészároltak le. Megtagadták az ENSZ élelmiszer-szállítmányait 160 ezer éhező civiltől, és a felperzselt föld politikáját folytatták. Beláthatatlan termőföldeket égettek fel, és otthonok tízezreit pusztították el.

Betiltották a médiát, betiltották a festményeket, betiltották az embereket vagy más élőlényeket ábrázoló fényképeket és a filmeket. Elhallgattatták a hangszeres zenét – a daf, sajátos dobjuk kivételével.

A lányok és fiatal nők 10 éves koruk után nem járhattak iskolába. A nők kizárólag az egészségügyben dolgozhattak (férfiak ugyanis nem kezelhették a nőket). A férfiaknak szakállat kellett növeszteniük. Az asszonyok csak férfi hozzátartozójuk kíséretében jelenhettek meg nyilvánosan egész testet fedő burkában, ami alól csak a tekintetük villant ki. A saría megszegéséért nyilvánosan megkorbácsolták, sőt kivégezték őket. A házasságtörés általában száz korbácsütéssel járt. A tolvajoknak levágták a karját.

Az ENSZ a tálibokat tette felelőssé az afgán civil áldozatok háromnegyedéért 2010-ben és 80 százalékáért 2011-ben és 2012-ben.

A tálibok egyidőben azzal fenyegetőztek, hogy destabilizálják Pakisztánt. A pakisztáni tálibok egyik legnagyobb visszhangot kiváltó és nemzetközileg is elítélt támadására 2012 októberében került sor, amikor Malala Juszufzai diáklányt hazafelé menet lelőtték Mingora városában.

A tálibok rettegett uralmát 2001-ben döntötte meg az amerikaiak bevonulása. Afganisztán csaknem két évtizedes amerikai megszállása alatt az ország egy kicsit közelebb került a civilizációhoz: csökkent a gyermekhalandóság, a lányok iskolába járhattak, az afgánok újra nézhettek tévét, és már az sem lepte meg őket, hogy egyes műsorokat nők vezetnek.

A tálibok a két évtizedet simán túlélték, sőt 2018-ban már egyenrangú partnerként kezelték őket azokon a tárgyalásokon, amelyeken az amerikai kivonulás menetét egyengették.

És miután ez 2021 nyarán végleg bekövetkezett, villámgyorsan, mindössze 10 nap alatt végigsöpörtek Afganisztánon, és újra megdöntötték a kabuli kormányt.

Emberek tízezrei menekültek el otthonukból, noha a tálibok a diadal első napjaiban váltig állították, hogy senkinek sem esik bántódása.

Ezt bizonyítandó egyikük még arra is hajlandó volt, hogy egy nőnek adjon interjút.

Néhány nappal később egy másik műsorvezető, Sabnam Davram azt mesélte, hogy bement ugyan a tévébe, de hazaküldték. Már nincs rá szükség.

