Hárommillió forintnyi borravalót adott egy vendég Floridában

Tízezer dollár (2,98 millió forintnyi) borravalót adott a dolgozóknak egy floridai étterem vendége – írja az MTI.

Egy észak-floridai Gainesville városbeli Wahoo Seafood Grill étterem vacsoravendége a múlt héten kedd este, miután feleségével és fiával az étkezés után összehívta a tízfős stábot, és a „kemény munkájukért” 10 ezer dollár borravalót adott nekik, hogy elosszák egymás között.

A Wahoo tulajdonosa, Shawn Sheperd a The Gainesville Sun nevű lapnak elmondta: egyik alkalmazottja felhívta kedd éjjel, és beszámolt neki az óriási borravalóról. Sheperd először gyanakodni kezdett. Azt tanácsolta az alkalmazottnak, hogy nézzék meg a hitelkártyára írt nevet.

Az étterem terminálja azonban jóváhagyta az utalást. Sheperd hozzátette, hogy másnap ellenőrizte, és a pénz valóban ott volt a számlájukon.

Ahogy elnéztem a fiúkat, miközben megkapják a pénzt, az majdnem olyan jó volt, mint a karácsonyi ajándékozás

- mesélte a tulajdonos.

Nagyon hálás a vendégnek a dolgozók iránti nagylelkűségéért, mivel alkalmazottai hűségesek maradtak az étteremhez a világjárvány alatt is. Az étteremnek egyébként ideiglenesen be is kellett zárnia. Májusban tudtak újranyitni, addig ételszállításból igyekeztek megélni, valamint az Alachua megyei kereskedelmi kamara nyújtott nekik támogatást, hogy a dolgozók fizetést kaphassanak.