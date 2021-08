Inkább agyonlőtték a kutyákat, csak a mentők ne menjenek el értük

Elég megdöbbentő ügyet vizsgál az önkormányzati felügyelet Ausztráliában az Új-Dél-Wales állambeli Bourke Shire Council területén, ahol a múlt héten hivatalos utasításra több olyan kutyát is agyonlőttek, amelyet egy menhely akart befogadni – derül ki a The Sydney Morning Herald cikkéből.

Az önkormányzat a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokkal indokolta a döntést, amelynek a célja az volt, hogy a menhely munkatársai ne is utazzanak el a elvinni a kutyákat, és ne hurcolják be a kórokozót egy olyan területre, ahol a pandémia által hatványozottan fenyegetett őslakók is élnek.

A lap kérdésére sem az önkormányzat, sem a menhely, a Rural Outback Respite/Rescue nem válaszolt, de úgy tudni, a kutyamentők le vannak sújtva, ugyanis a négylábúakat ugyanis a járványellenes intézkedéseknek mindenben megfelelően vették volna át. Az egyik agyonlőtt kutya egy nőstény volt, amely nemrég adott életet egy alom kölyöknek.