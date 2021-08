Pozsonyban az 50 évnél idősebb lakosok 74 százaléka már felvette az első adag vakcinát a Covid-19 betegség ellen – jelentette be Matúš Vallo hétfőn. A főpolgármester – írja az Új Szó – a múlt héten arról számolt be, hogy Pozsony lakosságának 59,4 százaléka már felvette a vakcina első adagját, 56,5 százaléknyian pedig a második dózist is.

A szlovák főváros a kollektív immunitás elérését tűzte ki célul, ehhez a pozsonyiak legalább 75 százalékát be kellene oltani.