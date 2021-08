Izraelben már több mint egymillióan igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen, hétfőn csaknem tízezer új esetet regisztráltak – közölte az egészségügyi minisztérium a honlapján kedden.

Több mint 150 ezer teszt elvégzésével hétfőn 9831 új fertőzöttet azonosítottak, 6,63 százalék volt a fertőzöttek aránya. Legutóbb januárban mértek ennyire magas számot, a harmadik hullámban az akkori rekord 10 118 új vírushordozó kiszűrése volt.

Jelenleg 72 572 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván Izraelben, 1124-en vannak közülük kórházban, ahol a súlyos betegek száma 678, és 123-an szorulnak lélegeztetőgépre.

A 9,3 millió lakosú országban keddre 1 005 511-re emelkedett a járvány kezdete óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.

Csökken a súlyos betegek számának növekedése, de a fertőzéssel kapcsolatos számok még mindig emelkednek

– nyilatkozott Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója kedd reggel az egyik helyi rádiónak.

December vége óta Izraelben 5 911 191 főt (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Ez az ország lakosságának 63,57 százaléka, azonban nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző delta-variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.

Augusztus elején új kampány kezdődött, melyben a korábbi oltások hatását megerősítő harmadik adag vakcinát adtak be előbb a hatvan, majd az ötven, és jelenleg már a 40 éven felülieknek. Izraelben már 1 575 898-an oltatták be magukat harmadszor is, ami a teljes lakosság 16,95 százaléka.