Újabb oltási akciót indított Bécs, Magyarország laboratóriumának fővárosa, amelynek értelmében augusztus 25-től a bécsiek már a Billa, Billa Plus és Penny áruházakban való bevásárlás alkalmával is beoltathatják magukat koronavírus ellen, miután sikerült megkötni a REWE-csoporttal a megállapodást.

Orbán Viktor miniszterelnök kicsit több mint egy éve arról beszélt, hogy figyelni kell Ausztriát, amely nyugati szomszédunk módszereit illeti a koronavírus elleni védekezésben.

Szerencsénk van ugyanakkor, mert Olaszország és Magyarország között van egy ország. Úgy hívják, Ausztria. A helyzet úgy áll, hogy mindenki sötétben tapogatózik, de ők előttünk tapogatóznak a sötétben, ezért én laboratóriumként tekintek Ausztriára, nem fenyegetésként. Tehát ha ők ott oldanak bizonyos tiltásokat, és próbálkoznak az élet normális menetéhez való visszatéréssel, akkor azt figyelni kell, jegyzetelni kell, elemezni kell, tanulni kell belőle, és ami beválik, azt szabad átvenni. Örüljünk, hogy egyszer végre nem mi vagyunk a kísérleti egerek.

Miközben Ausztriában újabb és újabb akciókkal szeretnék emelni a beoltottak számát, Magyarországon megtorpant az oltási kedv. Augusztus 25-én a beoltottak száma összesen 5 709 197 fő volt, közülük 5 504 205 fő kapta meg a második oltását. Egy nappal korábban a beoltottak 5 703 883-an voltak, közülük 5 503 365-en a második oltásukat is megkapták.

Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt összesen 5314-en kapták meg az első koronavírus-oltásukat, a második adagot pedig szintén egy nap alatt 840-en, annak ellenére, hogy nemrég újabb oltási kampányt harangoztak be.

Érdekesség, hogy április 30-án oltották be a négymilliomodik embert, miután Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, hogy a kínai Sinopharm és a brit–svéd gyártó, az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája után az amerikai Pfizerével történő oltásra is lehet időpontot foglalni, így meg is lett a korlátozások lazításához szükséges négymillió beoltott. A regisztrációs portál villámgyorsan összeomlott, ezért aki a Pfizer–BioNTech Comirnaty nevű oltóanyagát akarta megkapni, elment a legközelebbi oltópontra, ahol hosszú sorok alakultak ki.

Az április 30-i négymillió beoltotthoz képest négy hónap alatt tehát 1 709 197 ember kapta még meg az első koronavírus-oltását. Ez azért fontos szám, mert az elmúlt napokban több politikus és egészségügyi szakember is arról beszélt, hogy a negyedik hullámban a koronavírus-megbetegedés lefolyása lényegesen enyhébb és rövidebb a beoltottak közt.



A magyar kormánnyal ellentétben Bécs város vezetése láthatóan nagy erőkkel dolgozik azon, hogy minél többen legyenek beoltva még a negyedik hullám előtt, ezt pedig úgy igyekeznek elérni, hogy ők viszik az oltást az emberekhez. Eddig 64 ezer bécsi élt az időpont nélküli oltás lehetőségével – tudta meg az Index Bécs Város Külképviseleti Irodájától.



Ausztriában az oltóhajó, az oltóbusz, az oltóvillamos és a stephansdomi oltókampány után aki szeretne,

már oltathat bevásárlás közben is.

Az ideiglenes oltókonténerek a Billa Plus áruházak bejáratánál, a Penny áruházak belső terében, illetve a Billa parkolójában lesznek felállítva. Mint megszokott, előzetes bejelentkezés nem szükséges, a vásárlók így akár helyben, spontán is dönthetnek. Az oltás mindenki számára ingyenes, és természetesen vásárolni sem kötelező hozzá. Helyszínenként naponta körülbelül 150 embert tudnak beoltani. Akik megkapták a vakcinát, köszönetképpen gyömbéres-almás gyümölcslevet vagy energiaitalt kapnak ajándékba.

(Borítókép: Emberek sorban állnak egy Billa áruházban felállított oltópontnál Bécsben 2021. augusztus 25-én. Fotó: Alex Halada / AFP)