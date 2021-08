Eltörik az emberek csontja a világ egyik leggyorsabb hullámvasútján, ezért lezárták

Lezárták a Fudzsi-hegy közelében lévő vidámpark híres hullámvasútját, a Dodonpát, mivel egy jelentés szerint 2020 decembere és 2021 augusztusa többen is megsérültek rajta.

A riport szerint legalább négy ember nyaki és mellkasi, csonttöréssel járó sérüléseket szenvedett a hullámvasúton. A vidámpark egyelőre annyit közölt, hogy a hullámvasutat „biztonsági intézkedések miatt lezárták, hozzátéve: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a hullámvasút okozta a sérüléseket.

Ezzel ellentétesen nyilatkozott a regionális kormányzat, a Jamanasi prefektúra. Ők azt közölték, hogy a 30 és 50 év közti férfiak és nők számoltak be súlyos sérülésekről a hullámvasutazással összefüggésben,

köztük volt aki nyaktörést, gerinctörést szenvedett.

Bár az esetek az elmúlt 8 hónapban történtek, a hatóságoknak csak most jelentették le őket. A hullámvasút készítője, a Sansei Technologies elnézést kért abban az esetben, ha bárki is megsérült a hullámvasúton. Mindeközben ők is azt írták, hogy még nincs hivatalos bizonyíték arra, hogy a hullámvasutazás okozta sérüléseket, ezért kivárják a hatósági vizsgálatot, mielőtt cselekednének.

A Do-Dodonpa a világ egyik leggyorsabb hullámvasútja. 2001-ben nyitották meg és legutóbb 2017-ben újították fel.

Nagyjából MÁSFÉL MÁSODPERC ALATT KÉPES FELGYORSULNI 0-RÓL 180 KILOMÉTER PER ÓRÁRA, AMIRE MÁSHOL NINCS PÉLDA A VILÁGON.

Tavaly júniusban egy videót tettek közzé arról, hogy két utas rezzenéstelen arccal végigül egy menetet.