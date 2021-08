Íme a terrorszervezet, amitől még a tálibok is félnek

Afganisztánban is rendelkezik kalifátussal az Iszlám Állam, az ISIS-K néven ismert szervezet egyre jobb formában van. A biztonságpolitikai szakma évek óta arra figyelmeztet, hogy a nyugati erők kivonulásával a terroristák nyerhetik a legtöbbet, s az elmúlt napok eseményei igazolják az előrejelzéseket: a napokban már Joe Biden is megnevezte a szervezetet. Pedig az Iszlám Állam afganisztáni mellékága különösen kegyetlen, leányiskola és szülészeti klinika ellen is hajtotta végre merényleteket.