Indul az amerikai bosszúhadjárat a kabuli repülőtéren történt merényletben meghalt 12 amerikai fegyveres miatt. Erről Joe Biden beszélt a terrortámadást követően, a tervek már készülnek az ISIS-K szervezet vezetőinek likvidálására. Sajtótájékoztatóján felmerült a felelősség kérdése is, ezen a ponton Donald Trump neve is előkerült.

Washingtoni idő szerint csütörtök délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden. Az eseményen az amerikai elnök a kabuli repülőtéren elkövetett öngyilkos merényletre reagált. Az afgán menekültekkel zsúfolásig megtelt repülőtéren két bomba robbant fel, az áldozatok között 13 amerikai egyenruhás is volt.

Ezek az amerikaiak az életüket áldozták fel. Elhasznált fogalom, de rájuk tökéletesen igaz: hősök voltak

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki részvétet nyilvánította a robbanásban elhunyt afgán civil áldozatok családtagjainak is. Biden ezt követően rá is tért az amerikai válaszcsapás kérdésére.

Nem bocsátunk meg. Nem felejtünk. Levadászunk titeket, fizetni fogtok a tetteitekért

– szögezte le. Újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, elegendő információ van a birtokukban ahhoz, hogy a merénylet kitervelőit nagy katonai művelt nélkül felkutassák. Hozzátette, mostantól bárhol bujkáljanak is, megtalálják őket. „A megfelelő időben, erővel és precizitással fogunk válaszolni” – folytatta. Az amerikai fegyveres erők parancsnokait már utasította is az Iszlám Állam eszközei, vezetői és létesítményei elleni támadás kidolgozására.

Az ISIS-terroristák nem győzhetnek. Kimentjük az amerikaiakat. Elhozzuk onnan afgán szövetségeseinket. Folytatjuk a küldetést

– szögezte le Biden. Az többször is elhangzott az eseményen, hogy a tragédia ellenére az evakuációval nem állnak le. A műveletet az amerikai elnök szerint a terrorfenyegetés ellenére folytatni kell, erről pedig a fegyveres erők parancsnokai levélben erősítették meg a merényletet követően. Biden egyben teljes támogatásáról biztosította az egyenruhásokat, akik a művelet elvégzéséhez bármilyen támogatást megkapnak.

Újságírói kérdésre válaszul az is elhangzott, hogy a tálibokkal megállapodott, augusztus 31-ei határidőt követően is folytatódhat az afgán menekültek kimenekítése. „Megpróbáljuk kihozni őket. Ez fontos a számunkra” – mondta, hozzátéve ugyanakkor, hogy garanciát nem tudnak vállalni a művelet folytatására.

A sajtóeseményen persze felmerült a felelősség kérdése is.

A kabuli repülőtéren elkövetett merényletet követően rengetegen követelték Joe Biden lemondását, az akcióra ugyanis számítani lehetett. Kiderült, hogy a tálibok adtak át erre vonatkozó információt az amerikai hatóságoknak, egyébként maga Biden is beszélt egy terrortámadás eshetőségéről. A Twitteren ezrével posztoltak a „Bidennek le kell mondania” (BidenMustResign) hashtaggel, a jobboldali Fox News hírcsatorna is igyekszik ebbe az irányba tematizálni a vitát. Újságírói kérdésre válaszul Biden közölte, felelősséget vállal az elmúlt napokban történtekért, itt azonban nem állt meg.

Az előző elnök állapodott meg arról a tálibokkal, hogy május 1-ig elhagyjuk az országot, csak az amerikai csapatokat ne támadják. […] Képzeljék el, ha nem tárgyalom újra azt a megállapodást

– idézte fel Donald Trump döntését Biden, egyben azt is leszögezte: sosem tartotta jó ötletnek, hogy amerikai emberek haljanak meg az afgán demokráciáért. Ezzel összefüggésben az amerikai elnök megerősítette elhatározását a csapatkivonások mellett.

Hölgyeim és uraim, itt volt az ideje lezárni ezt a 20 éves háborút

– zárta le a sajtótájékoztató Biden.

(Borítókép: Joe Biden sajtótájékoztatón válaszol az újságírói kérdésekre a kabuli robbantással kapcsolatban. Fotó: Jim Wattson/AFP)