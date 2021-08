Már csaknem 200 halottja van a kabuli robbantásnak

Százhetvenre emelkedett a csütörtökön a kabuli nemzetközi repülőtéren elkövetett robbantásos merénylet halálos áldozatainak a száma, a sebesülteké pedig elérte a kétszázat.

A civilek elleni támadás ellenére a kimenekítő akció folytatódik, a pénteki napon 12 ezer 500 ember hagyta el az országot.

Ez volt 20 év amerikai megszállás óta az egyik legsúlyosabb merénylet, 2011 óta pedig nem halt meg ennyi amerikai katona egy merényletben. A 170 halálos áldozatba nem számolták bele az afgán egészségügyi tisztviselők a 13 amerikai halottat és a 15 amerikai sebesültet, akik miatt Joe Biden megtorlást ígért.

A robbantás nem a tálibokra vall, ők a fegyveres, célzott gyilkosságok elkövetői. Nem is meglepő, hogy a merényletet az ISIS-K, azaz az Iszlám Állam dzsihadista szervezet afganisztáni ága vállalta. A tálibok a maguk részéről azt állítják: több emberük halt meg, mint amerikai katona.

A támadást megelőző napokban az amerikai hírszerzés terrorveszélyre figyelmeztetett, és be is igazolódott a gyanú. Történt ez úgy, hogy Joe Bident a kivonulás és a vele járó potenciális menekülthullám miatt ostorozzák az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. A merénylet miatti megtorlással azonban elképzelhető, hogy mégis marad egy amerikai kontingens Afganisztánban, hiába szögezték le a tálibok, hogy augusztus 31. a határideje a külföldi erők távozásának. Jelentések szerint erről továbbra is folynak a háttértárgyalások az amerikai és tálib illetékesek között.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 500 ezerre becsüli azoknak a számát, akik elmenekülhetnek a tálib rezsim elől. Jóllehet, a szélsőségesek egy befogadó, Afganisztán különböző népcsoportjait képviselő, a korábbi, nyugati támogatású kormányzatokban részt vevő politikusokat magába foglaló ügyvivő kormány felállítását tervezik állításuk szerint.

Afganisztán új urai korábban megtiltották az embereknek, hogy a repülőtérre menjenek, sürgették őket, hogy térjenek haza, mert biztonságuk garantálva van. Mindazonáltal több beszámoló is érkezett arról, hogy a fegyveresek keresik és kivégzik a velük szemben kritikus újságírókat, valamint a NATO-erőkkel kollaborálókat.

A New York Times beszámolója szerint péntekre a repülőtért lezárták a tálibok, nem engednek már be senkit a létesítménybe, ahol már csak 5400 ember várja, hogy kimenekítsék őket az országból.