Két ember meghalt Japánban, miután beoltották őket abból a Moderna-szállítmányból származó oltással, amelyet szennyezettség miatt ideiglenesen visszahívtak – közölte szombaton a japán egészségügyi minisztérium, de szakértők szerint egyelőre nem lehet közvetlen összefüggésbe hozni a két halálesetet az oltással.

A halálesetek ebben a hónapban történtek, két, harmincas években járó férfi halt meg néhány nap leforgása alatt. Mindketten abból az 1,63 millió adagos vakcinaszállítmányból kaptak oltást, amelynek alkalmazását a minap függesztették fel a hatóságok, miután néhány oltásban szennyezést találtak. Szerte Japánban 863 oltóközpontba juttattak el oltásokat ebből a szállítmányból, és a használatukat egy héttel azután függesztették fel, hogy a Takeda gyógyszergyár jelentette a szennyezést egyes adagokban.

Az NHK közszolgálati televízió értesülése szerint feltehetően fémrészecskék okozták a szennyeződést. Egyelőre még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a két férfi halálát. Mindketten a második adag beadása után két nappal lázasodtak be, majd két napra rá haltak meg. Arra nincs bizonyíték, hogy a nekik beadott oltás is szennyezett volt. A Moderna és a kormány is hangsúlyozta, hogy az oltással kapcsolatban nem azonosítottak semmilyen biztonsági vagy hatékonysági problémát, a felfüggesztés csupán elővigyázatosságból történt.

A Moderna szerint a szennyeződés gyártási hiba következménye lehet az egyik spanyolországi üzemben. Szakamoto Fumie, a tokiói Szent Lukács Nemzetközi Kórház járványügyi ellenőre óva intett attól, hogy összefüggésbe hozzák az oltásokkal a két halálesettel. Mint mondta, csak időbeli összefüggés lehet, és még sok dolgot kell tisztázni a következtetések levonásához. Az elmúlt hetekben jelentősen romlott a járványügyi helyzet Japánban főleg a koronavírus jóval fertőzőbb, delta variánsának terjedése miatt.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem szombati összesítése szerint a járvány kitörése óta a fertőzöttek száma Japánban meghaladja az 1,43 milliót, és 15 880-an haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. A 126 millió lakosú szigetországban a Moderna vakcinájából eddig több mint tízmillió adagot használtak fel a májusi vészhelyzeti engedélyezése óta.

A japán kormány az amerikai gyógyszeripari céggel 50 millió adag leszállításáról kötött szerződést szeptember végéig. Szuga Josihide miniszterelnök a minap azt mondta, hogy a kormányzati elképzelések szerint szeptember végére a lakosság hatvan százalékát immunizálni tudják. Jelenleg a lakosság 44 százaléka esett át rajta.