A kaliforniai Marin megye általános iskolájában egy beoltatlan tanár óráján néhány percre levette a maszkját, amíg egy rövid történetet felolvasott az osztályának.

Miután két nap múlva megtudta, hogy koronavírus-tesztje pozitívnak bizonyult, kiderült, hogy a huszonnégy fős osztály fele megfertőződött, és tovább is adták a vírust jó néhány családtagjuknak és diáktársuknak, néhány olyannak is, aki teljesen be volt oltva, írta meg a The Washington Post.