Igencsak berágott egy jamaicai pár azokra, akik az ígéretükkel szemben nem mentek el az esküvőjükre. A friss házasok ezért a renitens vendégeknek számlát állított ki, miután visszaértek a nászútjukról, hogy fedezni tudják a magasra rúgó költségeiket.

A számla mindenkinek 120 dollárról, azaz átszámítva 71 ezer forintról szól.

A New York Post cikke szerint a házaspár a jamaicai Royalton Negril Resort & Spában tartotta meg a 100 fős lakodalmát. Most azonban sokakra bosszúsak, ugyanis megbántva érzik magukat. Még azt is elnézték volna nekik, ha az utolsó pillanatban lemondják, de ez sem történt meg. A számla kiegyenlítésére egy hónapos határidőt adtak.