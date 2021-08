Óriási a készültség, másfél évszázada nem volt ekkora hurrikán Amerikában

Az Egyesült Államok hatóságai attól tartanak, hogy a Mexikói-öböl partjaihoz közeledő Ida az elmúlt másfél évszázad legerősebb hurrikánjává válhat. Előrejelzések szerint vasárnapra Louisiana területén óránként 210 kilométer sebességű széllökések várhatók.

A washingtoni Nemzeti Hurrikán Központ által előzőleg kiadott figyelmeztetés szerint az Atlanti-óceánon kialakult forgószél a legmagasabb, négyes kategóriájúvá erősödik vasárnapra, amikorra eléri az amerikai Louisiana államot.

Elmondhatjuk, hogy ez lesz a legnagyobb erejű hurrikán, amely Louisianát az 1850-es évek óta sújtotta

– jelentette be szombaton az állam kormányzója. John Bel Edwards szerint rendkívül kevés idő maradt, hogy felkészüljenek a viharra, de azt ígérte, hogy a hatóságok mindent megtesznek a biztonság érdekében.

Louisiana 320 kilométeres partvonalán evakuálási figyelmeztetés van érvényben. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint a tengerparti területek lakói közül sokan igyekeznek elmenekülni a szárazföld belseje felé, ahol a vihar várhatóan kisebb pusztítást okoz majd. A televíziós híradókban sok kilométeres közlekedési dugókat mutatnak a tengerparttól elvezető utakon.

Collin Arnold, New Orleans vészhelyzeti igazgatója azt mondta, hogy a várost akár tíz órán át nagy erejű szél ostromolhatja. Illetékesek arra figyelmeztettek, hogy a helyben maradóknak hosszú áramkimaradásokra és fullasztó hőségre kell számítaniuk a következő napokban.



A város infrastruktúrájának fenntartásáért felelős Ramsey Green hangsúlyozta, hogy a New Orleanst védő gátrendszeren jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a 2005-ös Katrina hurrikán okozta árvíz óta. Mindazonáltal arra figyelmeztetett, hogy ha hirtelen 250–500 milliméter csapadék érkezik, ismét áradások lehetnek.



Tizenhat évvel ezelőtt ugyanezen az augusztusi napon érte el az Egyesült Államok délkeleti részét a Katrina hurrikán, amelynek következtében több mint 1800 ember vesztette életét. Az akkori vihar a legjelentősebb károkat New Orleansban okozta, miután a város területének mintegy 80 százaléka víz alá került. A katasztrófa okozta károkat több mint 108 milliárd dollárra becsülték.