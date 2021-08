A járvánnyal együtt terjed az SMS-be rejtett átverés

Az üzenetben általában az áll, hogy már csak egy elenyésző összegű befizetést igényel a csomagkézbesítés véglegesítése. Az SMS azonban csak álca, amellyel a szélhámosok megkísérelnek hozzáférni a potenciális áldozat banki adataihoz.

A brit Proofpoint kiberbiztonsági cég szerint a smishing hatványozottan terjed.

A phishinghez hasonló, SMS-ben terjedő, ezért smishignek nevezett technika révén a bűnözők megbízható szervereknek álcázott, de általuk felügyelt szerverekre irányítják a gyanútlan helyett inkább nem eléggé ébernek tekinthető ügyfeleket.

Az Egyesült Királyságban az eltelt hónapban az átverések kétharmada SMS-ben kézbesített üzeneteken alapult – idézi a Proofpoint jelentését a BBC.

„A bűnözők kihasználják a világjárványt, mivel tudják, hogy sokan vásárolnak online, majd otthon várják a kézbesítést” – mondta a helyzetről Katy Worobec, a UK Finance gazdasági bűnözésért felelős igazgatója.

A magát a Royal Mailnek (brit királyi postának) vagy egy kézbesítő cégnek álcázott szöveg váratlanul érkezik. A küldemény kézbesítésre vár, és már csak egy kis összegű befizetést igényel – ez áll benne.

A Royal Mail megerősítette, hogy nem alkalmaz ilyen szöveges üzeneteket – kivéve, ha ezt kifejezetten kérik.

„Sokan kapkodás közben kapnak ilyen üzenetet. El sem gondolkoznak azon, vajon megalapozott-e” – nyilatkozta Laura Suter. A pénzügyi elemző arra figyelmeztetett: „Mindenki azt hiszi, elég okos ahhoz, hogy kiszúrja a csaló SMS-eket. Az üzenetek azonban ma már annyira kifinomultak, hogy sokan horogra akadnak.”

A somerseti Tom és Freyja Cuff is kapott egy felszólító SMS-t egy kézbesítésről. A végén a teljes megtakarításukat bukták, 2500 fontot (1 millió forintot) emeltek le bankszámlájukról.

A korlátozások alatt az online vásárlás nagyon népszerű lett. A feleség semmi rosszra nem gondolva rákattintott egy linkre, amivel engedélyezte a csomag kézbesítéséhez szükséges, 2,50 fontos (1000 forintos) utalást.

A hölggyel ezután újra felvették a kapcsolatot a csalók, akik azt állították, hogy a házaspár bankját képviselik, és csalás áldozatainak tartják őket.

A további átveréseket megelőzendő azt javasolták, hogy a házaspár helyezze át bankbetétjét biztonságos számlára. A megszerzett hozzáférési adatok birtokában azonban a számlát – beleértve az új otthonra szánt megtakarításukat is – kíméletlenül kiürítették.

„Gyakorlatilag valaki a bank nevében az összes pénzünket kivette. Semmink sem maradt. Szívszorító volt, borzalmas” – idézte fel a történteket Tom Cuff.

A BBC bejegyzésére reagálva valaki megosztott egy képernyőfotót egy csalárd smishingről:

– üzente a szélhámos.

– állt a szemfüles válaszban.

Just makes me feel better pic.twitter.com/YTVWs1Dpek