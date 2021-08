Joe Bident vádolja a Kabulban felrobbantott amerikai tengerészgyalogos anyja

A múlt héten Kabulban öngyilkos merénylő által felrobbantott egyik amerikai tengerészgyalogos édesanyja szerint Joe Biden elnök választói miatt halt meg a fia – számolt be a Yahoo News.

Kathy McCollum, a húszéves Rylee McCollum anyja azt nyilatkozta az konzervatív Sirius XM Patriot rádiónak, hogy az afgán fővárosban 12 másik katonatársával együtt életét vesztő fia Joe Biden és az őt támogató választók áldozata.

Hajnali négykor két tengerészgyalogos csengetett be hozzám azzal, hogy meghalt a fiam. Felesége az első gyermekükkel terhes. Azt üzenem az összes demokratának, akik akár a választásokat elcsalva, akár törvényesen szavaztak erre a szerencsétlen agyhalottra, hogy épp most ölték meg a fiamat... Joe Biden, ez az elmebajjal sújtott barom valószínűleg azt sem tudja, hogy jelenleg éppen ő a Fehér Ház ura. Valószínűleg azt gondolja, hogy ő még mindig szenátor.

– mondta a gyászoló anya Andrew Wilkow konzervatív rádióriporter The Wilkow Majority című műsorában. A Rylee McCollum özvegyének és még meg nem született fiának gyűjtött adományok összege már vasárnap este meghaladta a félmillió dollárt. Joe Biden egyébként elutazott az amerikai légierő delaware-i Doverben fekvő támaszpontjára fogadni 11 olyan amerikai katona holttestét, aki a kabuli merényletben halt meg.

A kabuli repülőtérre hétfő reggel több rakétát is kilőttek az afgán főváros egyik északi negyedéből. Az amerikai rakétavédelmi rendszer elfogta őket, de Szalim Karvan negyedre repeszek hullottak. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, a környéken fegyverzajt is lehetett hallani a rakétatámadás után. A CNN amerikai hírtelevízió amerikai kormányzati tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy legalább öt rakétát lőttek ki a légikikötőre. A közösségi médiában egy rakétatalálat miatt lángra kapott autó képei kezdtek terjedni hétfőn, de ennek eredetiségét hírügynökségek egyelőre nem tudták megerősíteni.

Két szélsőséges és félő, hogy hat gyerek is meghalt

Az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága közölte, hogy vasárnapi dróncsapásban likvidálták az Iszlám Állam két emberét, amint éppen az egyikük által végrehajtandó öngyilkos merénylet helyszínére hajtottak, de az incidensnek civil áldozatai is vannak. Bill Urban százados, a Középső Parancsnokság szóvivője hétfő hajnalban közölte: az amerikai tisztségviselők tudnak azokról a jelentésekről, amelyek szerint polgári áldozatai vannak egy rakétatámadásnak, és vizsgálják ezeket. Az szerinti amerikai dróncsapás megakadályozott egy támadást a kabuli repülőtér ellen, de „nagyon szomorú volna”, ha ez ártatlan életeket is kioltott – fűzte hozzá Bill Urban.

Egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő az AP hírügynökség szerint arról számolt be, hogy a drónról egy olyan gépjárművet vett célba az amerikai haderő, amely két épület között állt, és csomagtartójába éppen robbanószert raktak be emberek. Az első robbanást a rakéta becsapódása okozta, a másodikat pedig valószínűleg a csomagtartó tartalma, és ennek hatására az egyik épület is megrongálódott, illetve civilek is áldozatul eshettek. A CNN amerikai hírtévé később azt jelentette egy szemtanú közlésére hivatkozva, hogy egy család kilenc tagja halt meg a háznál, köztük hat gyerek.

A vasárnapi amerikai dróncsapás a második volt azóta, hogy az Iszlám Állam-Horászán Tartomány nevű terrorszervezet több mint száz emberéletet - közöttük tizenhárom amerikai katonáét - követelő öngyilkos merényletet követett el csütörtökön a kabuli repülőtérnél.

Törökország lassan kiteheti a „Megtelt” táblát

Heiko Maas német külügyminiszter az afgán válsággal sújtott régióban tett négy napos munkalátogatása vasárnapi első állomásán Ankarában kollégájával, a török diplomácia vezetőjével Mevlut Cavusogluval tárgyalt.

Törökországnak kulcsszerepe van az afgán válságban, jelenleg a kabuli reptér körüli kálváriában érintett menekülthullám kezelésében. Nekünk, nyugatiaknak is fontos érdekünk Afganisztán és a környező országok stabilizálása.

– mondta a politikus, aki humanitárius és gazdasági segítséget is ígért valamint felhívta a figyelmet az egységes, nemzetközi politika kialakításának szükségességére a talibánnal kapcsolatban.

Mevlut Cavusoglu elmondta, hogy országa tudatában van erkölcsi felelősségének a legújabb menekültválságban, azonban

Törökország lassan kiteheti a „Megtelt” táblát, ugyanis egy 2016-os, Európai Unióval kötött egyezmény alapján mintegy 3 millió 700 ezer szíriai menekültről is gondoskodnak

– számol be a Deutsche Welle.

Afganisztán sürgős segítségre szorul

Vanj Ji kínai külügyminiszter vasárnap telefonbeszélgetést folytatott Antony Blinken amerikai kollégájával. Véleményt cseréltek az afganisztáni helyzetről és a kínai–amerikai kapcsolatokról – írja a Bloomberg.

Az amerikai külügyminiszter elmondta, az amerikai katonák Afganisztánból való kivonásának kritikus szakaszában a Fehér Ház úgy véli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának világos és egységes hangon kell megszólalnia, hogy megmutassa, a nemzetközi közösség azt várja a táliboktól, hogy biztosítsák a külföldi állampolgárok biztonságos távozását és az afgán emberek hozzáférését a humanitárius segélyekhez, és garantálják azt, hogy Afganisztán területe nem válik terrorista támadások melegágyává, a terrorizmus menedékhelyévé.

Vang Ji közölte,

hogy az afgán helyzet alapvető változáson ment keresztül és szükség van arra, hogy valamennyi fél kapcsolatot építsen a tálibokkal, és azt aktívan fenntartsa.

Az Egyesült Államoknak különösen együtt kell dolgoznia a nemzetközi közösséggel, hogy Afganisztánnak sürgős gazdasági, humanitárius segítséget biztosítsanak, segítsék azt, hogy az új afgán politikai szerkezet normálisan működtesse a kormányzati intézményeket, fenntartsa a társadalmi biztonságot és a stabilitást, csökkentse a pénz elértéktelenedését, a békés újjáépítés útjára lépjen – tette hozzá a kínai külügyminiszter.

Koszovó megérkezett 111 menekült

Eközben megérkezett Pristinába vasárnap azoknak az afgán menekülteknek az első, 111 fős csoportja, akiknek az ideiglenes befogadását egyesült államokbeli letelepítésük előtt vállalta a koszovói kormány.

Olyan afgánokról és családtagjaikról van szó, akik a NATO alkalmazásában álltak az amerikai vezetésű nemzetközi katonai megszállás alatt az elmúlt húsz évben. A németországi Ramstein katonai repülőterének érintésével érkeztek Pristinába, és a fővárostól 40 kilométerrel délre lévő Bondsteel amerikai katonai tábor mellett, építőmunkások volt táborában lesznek elszállásolva.

A következő napokban további csoportok érkeznek Kabulból Pristinába

– mondta egy magas rangú kormánytisztviselő a Reuters hírügynökségnek.

Koszovó legfeljebb kétezer afgán menekült ideiglenes befogadását vállalta addig, amíg amerikai letelepítésük adminisztrációja be nem fejeződik. Afgán menekültek egyesült államokbeli letelepítésük előtti ideiglenes elszállásolását a NATO-tag Albánia és Észak-Macedónia is vállalta.

A 111 afgán pristinai fogadásán több magas rangú koszovói tisztségviselő és nyugati nagykövet is jelen volt.

Évekkel ezelőtt mi voltunk népirtás áldozatai, most pedig segítünk NATO-partnereinknek, amíg ez a folyamat sikeresen be nem fejeződik

– jelentette ki Vjosa Osmani koszovói elnök.

A menekültválság globális voltának ékes bizonyítéka, hogy további 86 afgán újságíró érkezett családjával együtt Mexikóba vasárnap, akik az afganisztáni tálib hatalomátvétel miatt kényszerültek elhagyni hazájukat – közölte a mexikói szövetségi kormány.

Többségük a The Wall Street Journal című amerikai napilapnak dolgozott. Ők már a harmadik csoport, akik Mexikóba érkeztek a konfliktus sújtotta ázsiai országból.

Mexikó kormánya megerősíti, hogy képességeihez mérten készen áll humanitárius célú védelmet és segítséget nyújtani mindazoknak abból az országból, akiknek életét és testi épségét közvetlen veszély fenyegeti

– tudatta a mexikói kormány. Előző héten 124 újságíró és családjaik érkeztek a latin-amerikai országba, köztük a The New York Times munkatársai is.

Az Egyesült Államok és szövetségesei az elmúlt 2 hétben mintegy 114 400 embert menekítettek ki Afganisztánból, ahol a tálibok 10 nap alatt az egész országot elfoglalták.

– jelenti az MTI.

(Borítókép: Joe Biden. Fotó: Pete Marovich / Sipa / Bloomberg / Getty Images)