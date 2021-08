Nem elég katonai erővel odacsapni a terroristáknak

Alapvetően hibás megközelítésnek tartja a The New Yorker publicistája, hogy Washington katonai erővel akarja visszaszorítani a terrorizmust.

A kabuli robbantásos merényleteket követő amerikai válaszcsapások nem fogják megállítani az Iszlám Államot vagy véget vetni a terrorizmusnak – véli a The New Yorker portálján hétvégén megjelent cikkében Robin Wright.

Felidézte, hogy 2017 áprilisában az Egyesült Államok az amerikai arzenál legerősebb, nem nukleáris bombáját dobta az Iszlám Állam afganisztáni ága, az Iszlám Állam Horaszán Tartomány (ISIS-K) búvóhelyére.

A Massive Ordnance Air Blast (MOAB) légibombát – amit „minden bombák anyjának” is hívnak –, akkor vetették be először ténylegesen. Noha a cél az elrettentés is volt, a támadásnak csak elhanyagolható hosszútávú hatása volt az ISIS-K-ra, amelynek kevesebb mint száz harcosa halt ekkor meg.

Ők robbantottak Kabulban A kabuli robbantásokért felelős terrorszervezet, az úgynevezett Iszlám Állam – Horaszán Tartomány hátteréről a napokban cikket közöltünk az Indexen. Az ISIS-K-nak, ISKP-nek vagy ISK-nak is rövidített szervezet az Iszlám Állam hivatalos afganisztáni ága, amit 2015 januárjában hoztak létre pakisztáni, afganisztáni és üzbegisztáni tálib és iszlamista mozgalmak korábbi tagjai. 2018-ban már a világ egyik leggyilkosabb terrorszervezeteként tartották számon, azóta azonban komoly veszteségeket szenvedtek el az amerikai vezetésű koalícióval és afgán kormányerőkkel való összecsapásokban. Amerikai szakértők szerint az ISIS-K stratégiai riválisának tartja a tálibokat.

Órákkal a kabuli robbantások után Joe Biden amerikai elnök azt ígérte, levadásszák a terroristákat, másnap pedig dróntámadást hajtottak végre az ISIS-K ellen.

Robin Wright szerint az Egyesült Államok képes lehet arra, hogy megölje a terrorszervezet több tagját és tönkretegye az egyébként nem túl jelentős arzenáljukat.

A szerző azonban alapvetően hibás elképzelésnek tartja, hogy az Egyesült Államok katonai erővel igyekszik felszámolni az szélsőséges csoportokat és ideológiákat.

Robin Wright felidézte, hogy az afganisztáni különleges erők korábbi tanácsadója, Seth Jones azt mondta neki, erősen korlátozott lehetőségei vannak az ilyen csapásoknak, taktikai hatásuk csak rövid távú.

A szerző figyelmeztetett, az ISIS-K fizikai árat fizetett a kabuli robbantásért, ám politikai és pszichológiai pontokat szerzett a szunnita muszlim szélsőségesek és a leendő dzsihadisták között.

Szakértők szerint az amerikai kivonulással Afganisztán csatatérré változhat a tálibok és az Iszlám Állam helyi terroristái között, akik ellenük is harcolnak. Az ISIS-K egyik legsikeresebb támadását követte el az amerikai hadsereg ellen, ez tekintélyt fog biztosítani a szervezetnek a terroristák között. A terrorizmus megerősödésén pedig Robin Wright szerint nem fog változtatni egy újabb drón, de még minden bombák anyja sem.