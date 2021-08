Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) arra buzdítja Európában az oktatási intézményeket, hogy kezdjék meg az oktatást szeptemberben. A WHO ugyanakkor a delta-variáns fokozatos terjedése miatt arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmények tegyenek meg mindent a dolgozók és a tanulók védelme érdekében. Ezért arra kérik az érintett országok vezetőit, hogy az oltási programok során elsődlegesen a tanárok és a diákok élvezzék a fő prioritást.



A koronavírus első hullámában a régióban 44 iskola zárta be kapuit 2020 áprilisában, és bár szeptemberben sokuk újra kinyitott, a növekvő fertőzések miatt ismételten korlátozásokat voltak kénytelenek bevezetni. A járványnak köszönhetően tavasszal is folytatódtak az iskolabezárások számos országban, nyár elejére körülbelül egymillió gyerek esett ki az oktatásból a vírus miatt – zárja cikkét a The Guardian.