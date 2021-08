Cikkünk folyamatosan frissül!

Egy ember meghalt, egész New Orleans pedig áram nélkül maradt, amikor az Egyesült Államok déli partvidékén vasárnap földet ért az Ida hurrikán. Az AP amerikai hírügynökség cikke szerint a hatalmas vihar fákat csavart ki, háztetőket tépett le és megfordította a Mississippi folyó folyását is.

A halálos áldozatról a louisianai Ascension megye seriffi hivatala tett bejelentést. A hivatalt egy prairieville-i sérült miatt riasztották, akire rádőlt egy fa, de már a helyszínen halottnak nyilvánították.

Eközben New Orleansban több százezer ember maradt áram nélkül, vagyis a légkondicionálók és a hűtők sem működnek az amúgy rekkenő hőségben. Áramot csak a generátorokból lehet nyerni.

@EntergyNOLA has confirmed that New Orleans has no power. The only power in the city is coming from generators. #Ida pic.twitter.com/9clSeFcz3T — NOLA Ready (@nolaready) August 30, 2021

A szolgáltató, az Entergy későbbi közlése szerint vasárnap éjjel New Orleansban – ahol nemsokára lesz éjfél – már senki ne is számítson áramra, mert a városba vezető mind a nyolc vezeték megsérült. Louisianában összesen több mint egymillió, Mississippiben 48 515 ember maradt áram nélkül a PowerOutage portál közlése szerint.

Joe Biden amerikai elnök – írja élő hírfolyamában az NBC News – katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánította Louisiana államot, ami utat nyit szövetségi segély folyósításához a környékbeli megyék károsultjai számára. A nemzeti meteorológiai szolgálat eközben arra figyelmeztette több louisianai település, Hammond, Tickfaw és Ponchatoula lakóit, hogy meneküljenek magasabban fekvő területekre, mert a folyómedrek szintjén mindenhol halálos villámárvizek jöhetnek. LaPlace-ban több embert foglyul ejtett az utcákon hömpölygő hatalmas víztömeg.

We have received multiple reports of significant flooding in Laplace. The eastern eye wall of #Ida is affecting the area now, with sustained hurricane force winds likely occurring. Take whatever means are necessary to protect your life! #lawx pic.twitter.com/KhvhBKt4tc — NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 30, 2021

Egy városbeli térfigyelő kamerát, amelyet három méter magasan helyeztek el a járdaszinttől, most hullámok ölelnek körül.

The camera that we put in Laplace at Frenier Landing was 10 feet above the ground. This is what it looks like right now. pic.twitter.com/r1sPslU7nU — Mark Sudduth (@hurricanetrack) August 30, 2021

Bár azóta 1-es kategóriájúvá szelídült, az Ida hurrikán vasárnap még 230 kilométer per órás széllökésekkel csapott le a déli partvidékre, a trópusi ciklonok szélsebességét mérő, ötfokozatú Saffir-Simpson-skála szerint 4-es kategóriájú hurrikánként, az ötödik legerősebbként az Egyesült Államok történetében. A CNN írja, hogy már 1-es kategóriájú hurrikán volt, amikor a louisianai Mandeville-ben 178 kilométer per órás sebességű széllökést mértek. Most éppen Killiantől nyolc kilométerre jár, átlagosan 152 kilométer per órás széllökésekkel sópörve végig a vidéken.

Az Ida hurrikán napra pontosan 16 évvel azután érkezett, hogy az akkor 3-as kategóriába sorolt Katrina végigsöpört a déli partvidéken. Annak több mint 1800 halálos áldozata volt.