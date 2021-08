Lemondott a megvádolt szlovák rendőrfőkapitány, Peter Kovarik

Hatalommal való visszaéléssel és igazságügyi eljárás akadályozásával megvádolt Peter Kovarík országos rendőrfőkapitány augusztus 30-án lemondott posztjáról – adta hírül a Új Szó.

Az Index tájékoztatott róla, hogy a vád szerint Peter Kovarík ideiglenesen meghiúsította, hogy a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatala (ÚIS) végrehajtson egy akciót a rendőrség egy speciális egységében, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségben (NAKA). Az akcióban az ÚIS három olyan úgynevezett „vezeklő tanút” akart őrizetbe venni, akik vallomásai alapján a NAKA több eljárást folytatott és folytat.





A szlovákiai magyar hírportál beszámol róla, hogy belügyminisztériumnál már augusztus 30-án kérvényezte a szolgálat alóli felmentését a tiszt, amit szeptember 15-től kért, miután befejeződik Ferenc pápa szlovákiai látogatása.

„Azért döntöttem így, mert az egész szakmai karrierem során, de főleg az elmúlt évben azért harcoltam, hogy növeljem az emberek rendőrségbe vetett bizalmát” – állapította meg. Nem tudja elképzelni, hogy ezentúl úgy legyen országos rendőrfőkapitány, hogy közben büntetőeljárás folyik ellene. „Függetlenül attól, hogy mi a véleményem erről a büntetőeljárásról, el kell fogadnom a jelenlegi helyzetet, amely szerint vádat emeltek ellenem”

– közölte Peter Kovařík, aki elárulta, hogy el sem tudja képzelni, hogy milyen példát mutatna a kollégáinak, ha továbbra is megtartaná a posztját. Véleménye szerint mindenkire ugyanaz a mérce kell, hogy vonatkozzon. És ha a beosztottjairól is hasonlóképp döntene, akkor saját magával kapcsolatban is ugyanerre a megállapításra kell jutnia.

Vállalom a felelősséget a döntésemért, amelyet egy rendőrségi akció idején hoztam meg, és készen állok arra, hogy megvédjem magam, akár a bíróságon is. Az, ahogy a történteket leírták, szerintem nem bűncselekmény

– fejtette ki a lemondott rendőrkapitány, aki azt is közölte, hogy posztját szerinte átmenetileg Jana Maskarová első rendőrfőkapitány-helyettesnek kellene átvennie.

Peter Kovaríkot előbb 2020 szeptemberében bízták meg a rendőrség átmeneti irányításával, majd 2021 januárjában Roman Mikulec belügyminiszter kinevezte őt országos rendőrfőkapitánnyá.