Több mint 70 év után elnézést kért az amerikai kormány a kivégzésükért

Virginia kormányzója posztumusz kegyelemben részesített hét férfit, akiket 1951-ben nemi erőszak elkövetése miatt ítéltek el és végeztek ki – írja a CNN.

A Martinsville-i hetek néven, 18 és 37 év közti afroamerikaiakat amiatt ítélték halálbüntetésre, hogy a vád szerint 1949-ben a város egyik, feketék által lakott negyedében megerőszakoltak egy 32 éves fehér nőt.

AZ ERRE VONATKOZÓ VALLOMÁST AZONBAN ERŐSZAKKAL CSIKARTÁK KI TŐLÜK A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS SORÁN.

A gyanúsítottakat komoly pszichológiai nyomás alatt, megfelelő jogi védelem nélkül hallgatták ki, miközben azzal fenyegették őket, hogy ha nem vallanak, akkor átadják őket azoknak a fehéreknek, akik meg akarják őket lincselni a történtek miatt.

Fotó: A Martinsville-i hetek

A bíróság a vallomásaik alapján halálra ítélte őket. Abban a korszakban ugyanis a nemi erőszak még halálbüntetéssel is sújtható volt, bár ilyen súlyos ítéletet csak ritkán szabott ki a bíróság. A döntés ellen már a korszakban is sokan tiltakoztak, többek közt fehérek is az utcára vonultak és azt kérték Truman elnöktől, hogy adjon kegyelmet az érintetteknek.

Fotó: Demonstráció a Martinsville-i hetekért

De nem jártak sikerrel: 1951 februárjában villamosszékben mind a hét embert kivégezték.

Most az elítéltek leszármazottainak éveken át tartó közbenjárására sikerült elérni azt, hogy – kegyeleti okokból kifolyólag – kegyelemben részesítsék őket. Ralph Northam kormányzó leszögezte: azt továbbra sem tudni, hogy az illetők bűnt követtek-e el és nem ezért él ezzel a jogkörével, hanem azért, mert az biztos, hogy az ellenük folyó eljárás igazságtalan volt.

Mindannyian olyan igazságügyi rendszert érdemlünk, ami fair, az egyenlőségen alapul és igazságos ítéletet hoz, attól függetlenül, hogy ki vagy és hogy nézel ki

– szögezte le a kormányzó.

Az Egyesült Államokban Virginiában hajtották végre a legtöbb halálos ítéletet és a kimutatások szerint a faji szempontok is befolyásolták a döntéshozatalt:

azokat ugyanis, akik egy fehér emberrel szemben követtek el bűncselekményt, háromszor akkora valószínűséggel ítélték halálra, mint akiknek afroamerikai volt az áldozata.

1908 és 1951 közt összesen 45 embert ítéltek halálra nemi erőszak miatt Virginiában, akik mind afroamerikaiak voltak. A legfelsőbb bíróság 1977-ben mondta ki, hogy a nemi erőszak elkövetőivel szemben túl súlyos ítélet a halálbüntetés. A halálbüntetést végül idén teljesen eltörölték Virginiában.