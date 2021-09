A kasszáknál kapnak segítséget a bántalmazott bécsi nők

A nők elleni erőszakos cselekmények száma a pandémia alatt számos országban megnőtt. Ez alól – Magyarországhoz hasonlóan – Ausztria sem kivétel. Az esetek számának növekedése ismét rávilágított, milyen fontos, hogy az érintett nők tudják, hová fordulhatnak segítségért. Ennek érdekében született az osztrák főváros és a Spar áruházlánc új kezdeményezése.

A kasszánál való fizetéskor – derül ki az Indexhez is eljuttatott közleményből – a nők a blokk mellé egy második papírt is kapnak, amelyen két segélyvonal telefonszáma, valamint egy QR-kód formájában megadott honlap címe szerepel. Az érintettek ezeken keresztül információhoz juthatnak, vagy közvetlenül segítséget is kérhetnek.

Fontos, hogy az érintettek gyorsan és egyszerűen segítséget kaphassanak. Minél gyakrabban hívják fel a figyelmüket a segélyvonalra, annál jobb

– fogalmazott Kathrin Gaál bécsi alpolgármester és nőügyekért felelős városi tanácsos, az ötlet egyik kezdeményezője, aki egyúttal mindenkit felszólított, hogy kérjen segítséget, ha ilyen eseteket tapasztal.

Mint legnagyobb munkaadó és beszállító, vállalati felelősségünk tudatában vagyunk, és rendszeresen támogatunk ehhez hasonló szociális projekteket

– tette hozzá Alois Huber, az áruházlánc ügyvezetője.

A segélyvonalak éjjel-nappal, ingyenesen és anonim módon hívhatók. Az operátorok nemcsak a kapcsolati vagy szexuális erőszak esetén tudnak segítséget nyújtani, de lelki bántalmazás esetén is, akár akkor is, ha valakit rendszeresen követnek.