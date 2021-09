„Ne felejts itt Joe!” – fohászkodik az amerikai elnök afgán megmentője

Tizenhárom évvel ezelőtt, amikor Joe Biden és két másik akkori szenátor (a republikánus Chuck Hagel és John Kerry, későbbi külügyminisztert) Afganisztánban járt, hóvihar miatt le kellett szállnia egy mindentől félreeső völgyben, egy Mohamed nevű férfi volt az, akinek segítségével megmenekült az Egyesült Államok jelenlegi elnöke.

Most, az amerikaiakkal több mint száz fegyveres bevetésen részt vevő tolmács arra kéri az elnököt, ne hagyja magára őt és családját Afganisztánban.

Helló, elnök úr. Ments meg engem és a családomat

– üzente Joe Bidennek a tolmács a Wall Street Journalon keresztül.

Mohamed – akiben olyannyira megbíztak az amerikai katonák, hogy olykor fegyvert adtak neki önvédelmi célból a húzós helyzetekre – több órát ült egy katonai gépkocsiban, miközben a bagrami légitámaszpontról a közeli hegyekben igyekezett a mentőalakulat a dermesztő hidegben.

A tolmácsot felterjesztették a különleges bevándorlási státuszra, de kérelme elakadt, mert a munkaadója elvesztette az alkalmazását igazoló dokumentumokat. Mint sok ezer másik afgán, ő is eljutott a kabuli repülőtérre, hogy kérje kimenekítését. A kapuknál azonban azt mondták neki: ő mehet, de a családját nem engedik be az Egyesült Államokba. Állítólag több Afganisztánban szolgálatot teljesítő amerikai veterán is kérvényezte az amerikai törvényhozóktól, hogy ha csak egy afgánt menekítenek ki az országból, akkor az Mohamed legyen.

Maga Joe Biden megmentése úgy nézett ki, hogy a katonák és Mohamed közösen felügyelte a helikoptert mintegy 30 órán keresztül, amíg a hóviharban és a süvítő szélben sikerült újra működésbe hozni a helikoptert.

Hőstettéért sokak szerint az lett volna a minimum, hogy elsőként hozzák ki a forrongó Afganisztánból. Most Mohamed bujkál, nem meri elhagyni otthonát, félve attól, hogy a tálibok megtorolják, amiért együttműködött a „megszálló erőkkel”.