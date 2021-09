Újabb koronavírus-variáns került fel a WHO listájára

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden felvette a „figyelemre méltó” (variant of interest) koronavírus-változatok listájára a mű-variánst.



A mű-variánst (tudományos nevén: B.1.621) először Kolumbiában, idén januárban azonosították.

A WHO szerint a variánsnak olyan mutációi vannak, amelyek révén reziztenciát mutathat a vakcinákkal szemben.

Az egészségügyi világszervezet szerint a variáns ugyan Európában is megjelent már, de világszerte még viszonylag alacsony, 0,1 százalék körüli csak az elterjedtsége. Kolumbiában viszont már az esetek 39 százalékát ez a vírusváltozat okozza.

A WHO jelenleg az újabb mutáns vírussal együtt már öt variánst minősített figyelemre méltónak. Ezeken kívül további négyet vettek fel az „aggasztó” vírusváltozatok (variant of concern) listájára: ezek közt van a 193 országban jelen lévő alfa-variáns, valamint a 170 országban jelen lévő delta-variáns is, amely bizonyos esetekben még az alfánál is nagyobb dominanciát mutatott.

