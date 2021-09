Utoljára május elején volt ilyen magas a napi esetszám Romániában, mint szerdán (szeptember 1.), amikor 1443 új beteget regisztráltak, több mint 42 ezer teszt alapján. Az adatokból az is kiolvasható, hogy egy hét alatt csaknem a duplájára emelkedett az új esetek száma – tájékoztat róla a Főtér.

A delta-variáns fertőzési képessége a járványadatokban is megmutatkozik, hiszen már 2 455 fertőzöttet ápolnak kórházban, ebből 293-at az intenzív osztályon kezelnek. A román egészségügyi-miniszter Ioana Mihaila arról számolt be, hogy keddig 77 fertőzött gyermeket kezeltek a kórházakban, ebből ötnek súlyos az állapota. A hatóságok emiatt is arra számítanak, hogy az iskolakezdés miatt felgyorsul a járvány terjedése a diákok között, ezért óvatosságra intik a szülőket. Eközben a Tanulók Országos Tanácsa azt sürgeti, hogy minden diákot teszteljenek tanévkezdéskor, nem csak a beoltatlanokat.