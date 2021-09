Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy új koronavírus-változatra hívta fel a figyelmet, amit röviden Mu-variánsra kereszteltek. A The Guardian szerint a Mu először Kolumbiában ütötte fel a fejét januárban, majd Európában is azonosították. Bár globálisan még nem terjed, Kolumbiában az esetek 39, míg Ecuadorban 13 százalékát teszi ki.

A WHO jelentése szerint az új variánsok még inkább ellenállóbbak lehetnek a vakcinákkal szemben, mint azt korábban gondolták. A szervezet szerint jelenleg a legelterjedtebb vírusvariáns az alfa, amely 193 országban van jelen, aztán jön a delta 170, a béta 141 és a gamma 91 országgal, ötödikként pedig a nemrég felfedezett Mu következik.