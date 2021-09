Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bírálatait elutasítva védelmébe vette szerdán az emlékeztető vakcinát Thierry Breton, az Európai Unió koronavírus elleni oltási politikájának összehangolásáért is felelős belső piaci biztosa − írja az MTI. A WHO arra hivatkozva ellenzi a harmadik adag védőoltás beadását a gazdag országokban, hogy sok szegény országban még mindig az első adagra várnak.

Az emlékeztető oltáshoz az EU-ban szükséges 300−350 millió adag vakcina csak egy havi európai gyártás kérdése. Európában és az Egyesült Államokban havonta 500−600 millió adag védőoltást gyártanak

− érvelt s belső piaci biztos.

Thierry Breton szerdán hangsúlyozta, hogy az emlékeztető oltást legalább hat hónappal a teljes (második adag) oltás után kell beadni, hogy hasznos legyen, és emlékeztetett, hogy több százmillió oltást küldenek a szükséget szenvedő országokba, elsősorban Afrikába.

Az EU eddig nem ajánlotta a harmadik adag oltás beadását.