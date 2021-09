Újabb medvetámadás, már csak a véres ruhadarabokat találta ott a vadászegyesület elnöke

Egy 25 éves pásztorra támadott egy medve hétfőn a Hargita megyei Vaslábon − értesült az Új Magyar Szó. A Gyergyószentmiklósi Vadász és Sporthorgász Egyesület elnöke, Birtalan István a közösségi oldalán számolt be az esetről, mint írta: a férfit a vad a karján és a combjain is megsebesítette, az egyik artériája is megsérült.

A vadászegyesület elnöke a helyszínre érve már nem találta ott az áldozatot, addigra már a gyergyószentmiklósi kórházba szállították a férfit. A területen azonban megtalálta az ottmaradt összetépett, véres ruhadarabokat.

Birtalan István elmondta: már júniusban kérték ennek az egyednek a kilövését, de a mai napig nem kapták meg rá az engedélyt az illetékes szervektől.

Régen a medve számomra méltóságteljes állat volt, a Kárpátok jelképe. Ma, ha a medvéről hallok, akkor csak károkat, áldozatokat, kukázóvá alantasult állatokat és elkeseredett, kétségbeesett embereket látok. Ez történik akkor, amikor egy szakma kikerül azok keze közül, akik évszázadokon át tanulták és sikerrel művelték azt

− fogalmazott az egyesület elnöke.