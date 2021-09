Szijjártó Péter: magyar tudással újítják meg Sierra Leonét

Évente 50, Sierra Leone-i diák jöhet majd Magyarországra tanulni egy ösztöndíjprogram keretében – jelentette be Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: az afrikai államban most új külügyminisztert neveztek ki, de továbbra is törekedni fognak a két ország kapcsolatainak fejlesztésére, aminek jegyében kibővítik a már létező ösztöndíjprogramot is.

Sierra Leonében most zajlik a felsőoktatási rendszer megújítása, melyhez magyar tudásra és szakértelemre is igényt tartanak

– indokolta a változást a külügyér.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy egy gyógyszeripari együttműködésben is megállapodtak, amelynek jegyében magyar cégek „előrehaladott fejlesztést folytatnak kolera és más súlyos betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerek kifejlesztésére, ami különös fontosságú ebben a térségben”.