Hamarosan iPhone-on is elfogadják a jogosítványt

Hamarosan nyolc amerikai szövetségi államban is elfogadják az iPhone-on tárolt vezetői engedélyeket, valamint más azonosítókat – írja a BBC az Apple bejelentése alapján.

A fejlesztést júniusban jelentették be, és lehetővé teszi az iPhone-felhasználók számára, hogy a különféle személyazonosítókat a Wallet alkalmazásban tárolják. Bár

sokan aggodalmukat fejezték ki, hogy az okostelefonjukat átadják a rendőröknek vagy a biztonságiaknak, de az Apple szerint erre nem lesz szükség, ahogy arra sem, hogy feloldják vagy megmutassák a készüléküket.

Csupán annyi a teendő, hogy az utazás előtt álló személy a támogatott repülőterek egyikén megérinti a telefonján a személyazonosság-olvasót, és az arcfelismerő vagy a biometrikus azonosítás segítségével engedélyezik az adatok gépre küldését.

Egyelőre azonban képlékeny, hogyan működne az azonosító például akkor, ha a rendőrök megállítanak egy autóst.

A rendszert először Arizonában és Georgiában vezetik be, majd Connecticutban, Iowában, Kentuckyban, Marylandben, Oklahomában és Utah-ban, és elsőként a repülőtéri biztonsági pontokon vezetik be. Az amerikaiaknak nem kell útlevél, hogy belföldön utazzanak, ahhoz elég valamilyen állami igazolvány, így a jogosítvány is, a fejlesztők pedig abban bíznak, hogy ez zökkenőmentesebbé teszi a repülőtéri biztonsági szűrést.