Háromszáz millió euró értékben vásárolna hét, szárazföldi és tengerészeti műveletekre is alkalmas, rakétával felszerelt drónt Románia – írja a Főtér. Bukarest olyan keretmegállapodást szeretne, amely garantálja, hogy a pilóta nélküli gépek alkatrészeinek gyártását az ország területén kell biztosítani, a tesztelésüket és karbantartásukat pedig hazai cégekkel közösen kell elvégezniük.

A közbeszerzésre csak olyan cégek jelentkezhetnek, melyek alkalmasságát a NATO is elismeri. A nyertes kiválasztásakor figyelembe veszik az árat, az eszközök hatótávolságát, a repülés időtartamát és a lőszerek pontosságát. A működési és karbantartási költségeket tizenöt évre számítják.

A lap arról is ír, hogy a párizsi székhelyű Thales Group a román hadsereg figyelmébe ajánlotta az izraeli Elbit drónjából fejlesztett Watchkeeper X nevű taktikai eszközt, melyet egy konzorcium gyártana, román közreműködéssel. Az izraeliek a közepes méretű Hermes 450-el pályázhatnak, ezt eredetileg hosszú állóképességű küldetésekre tervezték, és Hellfire rakétákkal is felszerelhető. Versenyben lehet az izraeli Aerospace Industries Heron nevű drónja is.