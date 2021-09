Kelemen Hunor komoly zsarolásról beszélt

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerdán kijelentette, hogy a román kormánykoalíció egyik tagja, az USR PLUS megzsarolta a többi partnert, az RMDSZ-t és a kormány fő erejét képező liberálisokat (PNL), tudniillik kilátásba helyezte, hogy csak akkor szavazza meg a koalíción belül vitát kiváltó országos fejlesztési programot, ha az RMDSZ és a liberálisok elfogadják a speciális ügyészség felszámolásáról szóló indítványt az USR PLUS által javasolt formában – számolt be róla az MTI.

A politikus az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy az 50 milliárd lej (3500 milliárd forint) értékű, hat évre szóló országos fejlesztési programot a liberálisok is támogatták, amikor egy hónappal ezelőtt megvitatták első olvasatban. Kelemen szerint erre a programra – amelynek révén az önkormányzatok víz- és gázvezeték-hálózatok építésére, közművesítésre és útfejlesztésekre pályázhatnak – szükség van, mert elfogadhatatlan a 21. században hogy 22 ezer kilométernyi megyei út és 27 ezer kilométernyi helyi út ne legyen korszerűsítve, valamint hogy a települések 57 százaléka ne legyen közművesítve, vagyis 27 százalékukban ne legyen vezetékes víz, a háztartások felében pedig ne legyen gázszolgáltatás.

Az USR PLUS számára nem prioritás a helyi közösségek és Románia fejlesztése. Egy adott pillanatban megzsaroltak bennünket, hogy ha elfogadjuk az USR PLUS által javasolt tervezetet módosító indítványok nélkül a bírák és ügyészek vizsgálatára hivatott speciális ügyészség felszámolásáról, akkor ők is támogatják a fejlesztési programot, de ezt sem mi, sem Florin Cîțu nem fogadtuk el

– mondta Kelemen Hunor. Az erdélyi politikus szerint elfogadhatatlan, hogy valaki a végtelenségig akadályozza a kormány munkáját úgy, hogy része a kabinetnek, ezért javasolták, hogy vegyék fel a szerdai kormányülés napirendjére a fejlesztési program elfogadásáról szóló jogszabályt.

A román kormány tagjai szerdán délelőtt tartottak ülést, amelynek napirendjére Cîțu javaslatára felkerült az Anghel Saligny nevet viselő országos fejlesztési program. Az USR PLUS miniszterei azt állították, hogy a jogszabály-tervezetet nem tekintette át minden minisztérium, így a Stelian Ion igazságügyi miniszter által vezetett tárca sem. Az USR PLUS miniszterei távoztak, ezért felfüggesztették a kormányülést, amelyet este 7-kor kellett volna folytatniuk, de az USR PLUS miniszterei nem jelentek meg, majd ezt követően Cîțu bejelentette, hogy leváltja Stelian Iont, aki az USR PLUS színeiben került az igazságügyi tárca élére. A miniszter felmentését Klaus Iohannis államelnöknek is el kell fogadnia ahhoz, hogy hatályos legyen.

Az USR PLUS szerdán este, a miniszterük leváltása után Cîțu lemondását követelte, és jelezte, hogy csak abban az esetben hajlandó kormányon maradni, ha a liberálisok más kormányfőt javasolnak, ugyanis Cîțuval nem hajlandók többé együttműködni. Az USR PLUS vezetői várhatóan csütörtökön döntenek arról, hogy kilépnek-e a kormányból minisztereik lemondása révén vagy bizalmatlansági indítványt terjesztenek be a parlamentben a kormány ellen, ha a liberálisok nem hajlandók kormányfőt cserélni.