Legalább huszonnégy ember esett áldozatául az Idának

Az Associated Press értesülése szerint már tizenöt ember esett áldozatául az Ida hurrikánnak, amely továbbra is tombol az Egyesült Államok északkeleti partvidékén. Az NBC News huszonkét áldozatról tud.

Szerda éjjel Bill de Blasio polgármester katasztrófa sújtotta területté nyilvánította New York városát. Korábban még csak nyolc halálos áldozatról lehetett tudni, azóta ez a szám több hírforrás szerint is emelkedett.

Nemrég megírtuk, hogy a hurrikán következtében nemrég a New York-i metrót is elöntötte az víz, és ugyanígy jártak az alacsonyan fekvő lakások is a városban. Az AP szerint New Yorkban nyolcan haltak meg annak következtében, hogy csapdába estek az villámárvíz által elöntött szuterén társasházi lakásokban. New Jersey Elizabeth nevű városának egyik társasházában öt embert halt meg.

Pennsylvaniában a hatóságok szerint „több ember meghalt”, de pontos számot és adatokat egyelőre nem közöltek. Az egyik helyi közösség polgármestere viszont bejelentette, hogy egy lakosuk elhunyt. A marylandi Rockville-ben egy 19 éves férfi halt meg, miután a Rock Creek folyó megáradt, és elöntötte a part közelében található otthonokat. Ezt a halálhírt is a város polgármestere erősítette meg.

Az NBC News értesülése szerint viszont New Jersey-ben összesen tizennégyen haltak meg.

Az áldozatok számát Elizabeth város polgármesterének szóvivője erősítette meg számukra. Ők viszont a Pennsylvaniában és Marylandben megerősített haláleseteket még nem vették számításba.

Az Ida vasárnap ért partot az Egyesült Államok déli partvidékén, Louisiana államban két, Mississippiben még két halálos áldozatot szedve. Egy férfit, akit aligátor támadott meg a louisianai Slidellt sújtó árvízben, egyelőre még keresnek.