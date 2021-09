Varga Judit: Elkötelezettek vagyunk az unió mellett

Rendületlenül védjük Európa kulturális és fizikai határait – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán Alpbachból jelentkezve, ahol az Európa Fórumon vett részt. A tárcavezető kétoldalú tárgyalásokat is folytatott az ausztriai rendezvényen.

Varga Judit az évente megrendezett Európa Fórumot a közös gondolkodás egyik legfontosabb rendezvényének nevezte. Arról is beszámolt a közösségi oldalán, hogy az Alpbachban zajló panelbeszélgetés során több, a kontinenst fenyegető kihívásról is szó esett, „melyek közül ma talán a világjárványok és a tömeges migráció jelentik a legnagyobb veszélyt”.

A panelbeszélgetés résztvevői voltak még Karoline Edtstadler európai ügyekért felelős osztrák miniszter, Florence Gaub, az Alpbachi Európai Fórum alelnöke, valamint Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság alelnöke.

A miniszter szerint a 2015-ös migrációs válság bebizonyította, hogy a hatályos uniós rendelkezések képtelenek kezelni egy ilyen krízist.

Ne higgyük, hogy 2015 egyedi eset lett volna. Az afganisztáni helyzet okán egy újabb válság küszöbén állunk. A jövőben pedig ezek az események sűrűbbek és súlyosabbak lesznek

– fogalmazott.

Varga Judit azt is felidézte, hogy az Európai Bizottság számos kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, miközben a kormány a migrációs válságra próbált megfelelő eszközöket alkalmazni, egyúttal eleget tenni annak az uniós jogi kötelezettségnek, hogy az Unió külső határainak védelmét hatékonyan biztosítsa.

2015-ben hatékony válaszokkal és megoldásokkal szolgáltunk egész Európának, ennek ellenére mégis csak bírálatokat kaptunk. Mára azonban egyre többen értenek egyet velünk abban, hogy a migráció problémáját helyben, a kiindulópontoknál kell megoldani és nem az Unió területén

– közölte az igazságügyi miniszter. Ugyanakkor hozzátette: a migrációs paktumról szóló tárgyalások évek óta megrekedtek, így az állam és kormányfők hiába nyilvánítják ki szándékukat a külső kezelés irányába, érdemi lépés azóta sem történt, új szabályozásban nem tudtak megállapodni.

Varga Judit szerint Magyarország üzenete világos: „ha nem megy közösen, akkor ne próbáljuk közösen”, „a menekültügyi hatáskört vissza kell adni a tagállamoknak.”

Ez rímel arra, amit Orbán Viktor mondott a Bledi Stratégiai Fórum (BSF) vezetői panelbeszélgetésén Szlovéniában. A miniszterelnök ugyanis kijelentette: ha az Európai Unió nem akarja, hogy a migráció miatti véleménykülönbségek szétfeszítsék, akkor az ezzel kapcsolatos hatásköröket a nemzetállamok kezébe kell adnia.

Az igazságügyi miniszter a közösségi oldalán arra is kitért:

bár a nemzetközi média és egyes politikusok olykor szeretik fekete bárányként beállítani Magyarországot, ehhez képest visszatérő vendégei vagyunk az Európa Fórumnak.

Varga Judit az alpbachi tapasztalatai alapján úgy értékelte, hogy „elszigetelődésnek nyomát se látni”.

Sokan kíváncsiak a véleményünkre, megoldásainkra és egyre többen tekintenek ránk követendő példaként és fogadják meg Európát építő tanácsainkat

– tette hozzá.

Azt is írta, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett Európa és az Unió mellett,

„mi építeni akarjuk ezt a közösséget és nem mesterkélt ideológiai vitákkal szétzúzni az egységet. Ezért is védjük rendületlenül Európa kulturális és fizikai határait, mindeközben élen járunk a kontinens jövőjéről folytatott gondolkodásban”

A bejegyzésből kiderült az is, hogy Varga Judit Karoline Edtstadler meghívására vett részt a panelbeszélgetésen, és Dubravka Šuicával, az Európai Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnökével is találkozott. Korábbi posztjában arról számolt be, hogy közös nyilatkozatot írt alá Európa jövőjéről mások mellett Karoline Edtstadlerrel.

(Borítókép: Varga Judit / Facebook)