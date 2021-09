A német Zöldek kancellárjelöltje keményebb lenne Magyarországgal

A klímavédelem és a szorosabb uniós integráció mellett áll ki Annalena Baerbock német zöldpárti kancellárjelölt, aki a lengyel és a magyar kormányt is megfenyegette. A néhány éve még ismeretlen politikus felemelkedését botrányok is kísérik.

A német Zöldek kancellárjelöltje, Annalena Baerbock politikai terveit vizsgálta pénteki cikkében az Euractiv.

Annalena Baerbock a viszonylagos ismeretlenségből lett pártja társelnöke 2017-ben, azóta pedig még Thomas de Maiziere volt kereszténydemokrata (CDU-s) belügyminisztert is meggyőzte képességeiről az öt évvel ezelőtti – végül egyébként kudarcba fulladt – koalíciós tárgyalásokon.

Kritikusai szemére vetik, hogy nincs kormányzati gyakorlata. Erre a Zöldek kancellárjelöltje 2019-ben azzal vágott vissza, hogy bár valóban sosem volt kancellár vagy miniszter, ő a megújulás jelöltje, míg mások a status quót képviselik.

Ahogyan arról a napokban a Pro 7 csatornának adott interjúban is beszélt, a klímavédelem és a szén helyett a megújuló energiaforrások használata áll programja középpontjában, de az éghajlat védelmén túlmutató tervei is vannak egy szélesebb körű társadalmi-ökológiai átalakulásra, amelynek része a szorosabb uniós integráció is.

Hiába azonban a nagyívű tervek, Annalena Baerbock teljesítményét sok bírálat érte az elmúlt hónapokban és a botrányok sem kerülték el, például az önéletrajza kiszínezése és a könyvét ért plágiumvádak miatt. Pártja mindenesetre kitart mellette, Claudia Roth alelnök az Euractivnak azt mondta, Annalena Baerbock abszolút jó választás, még ha követett is el hibákat a múltban.

Az Euractiv cikke arra is kitért, hogy a zöldpárti politikus nyíltan bírálja Magyarországot és Lengyelországot, azt mondta, kancellársága alatt aktívabban lépne fel a jogállamiság megsértése ellen az Európai Unióban.

A ZDF felmérése szerint egyébként – ha közvetlenül választanák a kancellárt – a szociáldemokrata Olaf Scholzot 43 százalék, a kereszténydemokrata Armin Laschetet 16, Annalena Baerbockot pedig 12 százalék támogatná.