Egy pénzszállító kirablásának filmbe illő fordulatai

A szexuális zaklatással vádolt Andrew Cuomo vonakodva vonult vissza, és csak azok után mondott le, hogy a törvényhozásban bizalmatlansági visszahívással, impeachmenttel fenyegették meg.

A kormányzó – szinte az utolsó szó jogán – ekkor döntött a kegyelmi kérvényekről.

Ezek közül az egyik a legváratlanabb fordulatokban bővelkedő, az Egyesült Államokban még mindig emlékezetes pénzszállító kifosztásának három szereplőjéhez kötődik.

Filmben sem írhattak volna izgalmasabb forgatókönyvet.

Éppen négy évtizede, 1981. október 20-án támadták meg a páncélozott autót, miután a biztonsági őrök begyűjtötték a New York állambeli Nanuet bevásárlóközpont üzleteinek forgalmát.

A rablás mérlege: az elkövetők 1,6 millió (tavalyi árfolyamon számítva 4,6 millió) dollárt zsákmányoltak, a heves tűzharcban pedig három embert megöltek. A tettesek a Fekete Felszabadítási Hadsereg hat tagja mellett egy kommunista szervezet, az akkori Weather Underground négy mozgalmára, név szerint David Gilbert, Judith Clark, Kathy Boudin és Marilyn Buck volt.

A rablás azzal kezdődött, hogy Kathy Boudin egy bébiszitternél hagyta kisfiát, Chesa Boudint, mielőtt átült a menekülésre hivatott furgon kormánya mögé. Egy közeli parkolóban várakozott, amíg erősen felfegyverzett bűntársai egy piros furgonnal a bevásárlóközpontba hajtottak, ahol a Brink’s biztonsági cég alkalmazottai éppen a pénzt gyűjtötték be.

Fényes nappal, 15:55-kor a Brink’s őrei, Peter Paige és Joseph Trombino pénzzel teli táskákkal a kezükben jelentek meg a bevásárlóközpont bejáratánál. Miközben a zsákokat a páncélozott járműbe pakolták, rájuk támadtak. A rablók egyike két sörétes puskával lőtt a teherautó golyóálló szélvédőjébe, míg a másik egy M16-os automata puskával nyitott tüzet. Paige-et többször eltalálták a mellkasán, és azonnal meghalt. Trombino egyetlen golyót lőtt csak ki a kézifegyveréből, miközben a vállán több lövés érte, amelyek majdnem letépték a karját. A pénzszállító sofőrje, James Kelly is védekezett a fegyverével, de a heves tűzpárbaj után a műszerfal alá kényszerült. Végül csak az üvegszilánkoktól és lepattanó golyóktól sérült meg.

Közben a rendőrök is nagy erőkkel a helyszínre érkeztek. Két járőr nyomban meghalt a tűzpárbajban, egy rendőrnyomozó pedig súlyosan megsérült.

A sors nem volt kegyes a több golyót kapó őrrel, Trombinóval. Felépült ugyan, a Brink’s alkalmazottja maradt, de 1993-ban majdnem meghalt a World Trade Center elleni első merényletben, majd 2001. szeptember 11-én ő volt az öngyilkos terrortámadások egyik áldozata a Világkereskedelmi Központ északi tornyában, ahol szintén pénzt szállított.

A Brink’s kirablóit utóbb elfogták, bíróság elé állították és elítélték.

Az FBI által már 1970-ben körözött Kathy Boudin életfogytiglant kapott; 2003-ban szabadult feltételesen. A börtönben szinte folyamatosan publikált, így később a Columbia Egyetem adjunktusa lett. Mind a mai napig ott dolgozik kutatóként.

Fia, Chesa Boudin csupán 14 hónapos volt, amikor anyja a rablás idejére bébiszitternél hagyta. Örökbe fogadták, jogot végzett, és gyorsan haladt felfelé a ranglétrán. Ma San Francisco körzeti ügyésze. A rablás után huszonkét évvel, 2003-ban találkozott újra anyjával, Kathy Boudinnel.

Chesa Boudin évek óta kampányolt apja szabadon bocsátásáért.

Édesapja tudniillik szintén a Weather Underground tagja volt. David Gilbertet 75 évre ítélték a pénzszállító kifosztásáért és az azt követő vérfürdőben való részvételéért.

A távozó New York-i kormányzó az ő ítéletét módosította. Ezzel ugyan Gilbert nem szabadul azonnal, ám lehetőséget kap egy meghallgatásra, amely után döntenek feltételes szabadlábra helyezéséről.

Cuomo – Gilberthez hasonlóan – 2016-ban egy másik, ugyancsak a Brink’s-ügyben elítélt Judith Clark büntetését is módosította, aki szintén feltételes szabadlábra helyezési meghallgatásra kapott engedélyt, amely után végül szabadon engedték.

A kormányzó azzal érvelt, hogy Gilbert a börtönben tanárként és jogi könyvtárosként végzett AIDS-felvilágosító és -megelőző munkát.

„A 75 éves büntetéséből negyven évet letöltött egy olyan incidens után, amelyben sofőr volt, nem gyilkos” – indokolta döntését Cuomo.

I am granting clemency to 6 people.



These individuals have shown remorse, rehabilitation and commitment to their communities.



I thank all the volunteer attorneys representing clemency applicants for their dedication and service to justice. pic.twitter.com/iotA77BzzC