Előtte utána fotókon a hurrikán brutális pusztítása

Legalább 64 halálos áldozata van mostanáig az Ida hurrikánnak az Egyesült Államokban, a legtöbben New Jersey-ben (25 fő), New Yorkban (17 fő) és Louisianában (11 fő) vesztették életüket – számolt be a Sky News.

A portál „előtte utána” fotókon szemlélteti a természeti katasztrófa nagyságát.

Úgy tudni, Louisianában négy elhunytnak szén-monoxid mérgezés okozta a halálát, New Yorkban pedig 11-en akkor haltak meg, amikor több alagsori lakást elöntött a víz. A New Jersey-ben elhunytak többsége megfulladt, miután járműveiket elöntötte az árvíz.

Több állam vezetői azt ígérték, megvizsgálják, hogy a jövőben elkerülhetők-e a hasonló katasztrófák. Bár New Jersey-ben és New Yorkban eddig is dollármilliárdokat költöttek az árvízvédelem javítására, a költések nagy része csak a part menti területekre és az árterekre irányult.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója azt mondta, a belterületeket jobban fel kell készíteni a klímaváltozás nyomán gyakrabban bekövetkező áradásokra.