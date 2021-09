A Sars-Cov-2 koronavírus okozta betegség, a Covid-19 elleni védőoltás kötelezővé tételéről beszélt Mario Draghi olasz miniszterelnök, aki az országba érkező menekülteket és az illegális határátlépőket is beoltatna – tájékoztat róla az MTI.

Az olasz média szerint Mario Draghi igent mondott a kötelező oltásra, mert hangsúlyozta, hogy a kötelező vakcinázás bevezetéséhez arra van szükség, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Olasz Gyógyszerügynökség (Aifa) engedélyezze az oltóanyagokat. Arról is beszélt a politikus, hogy onnantól kezdve, hogy a vakcinákra már nem a vészhelyzeti alkalmazás vonatkozik, ugyanúgy kötelezővé lehet tenni a beadásukat, mint bármelyik más oltás esetében.

Mario Draghi megjegyezte, hogy a kötelezővé tételt az Európai Unió tagállamaival is egyeztetni kell.

A miniszterelnök részletezte, hogy az egészségügyben és az oktatásban dolgozók után más szakmákban is kötelezővé akarják tenni a védettségi igazolást, majd azt fejtette ki, hogy az utóbbi hetekben érkezett afgán menekültek példájára minden, Olaszországba érkező bevándorlót be akarnak oltani akár illegális határátlépőktől, akár menedékkérőkről van szó. Az oltást a tervek szerint a regisztrációs központokban (hot spot) adnák be, ami sajtóértesülések szerint egy dózisos vakcina lenne.

A védőoltás kötelezővé tételét támogatta az Olasz Gyógyszerügynökség elnöke, Giorgio Palu is, aki szerint ez „racionális” döntés, ám politikai felelősségvállalás szükséges hozzá.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a harmadik dózis védőoltást elsőként a legsérülékenyebbek kapják meg szeptember végétől kezdve. A lakosság nagy része azonban csak jövő évben kap ismétlő oltást, miután a védettségi érvényességet a jelenlegi kilenc hónapról egy évre akarják emelni.

Olaszországban az átoltottság meghaladta a 70 százalékot, már több mint 38 millió olasz részesült két adag oltásban. Országosan a napi esetszám és a kórházban kezeltek száma nem ugrott meg, az utóbbi két hét alatt viszont kétszeresére emelkedett a halottak napi száma, és megközelítette a hetvenet.