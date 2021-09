Először gyilkolt a delta-variáns Új-Zélandon

Országos kampányt indított a kubai kormány a 2 és 18 év közötti gyerekek beoltására a koronavírus ellen. Bár korábban Kína és Venezuela is bejelentette, hogy megkezdik a gyerekek vakcinázását, Kuba az első, ahol ez már meg is kezdődött, miközben a kommunista ország egészségügyi rendszere teljesítőképessége határához közelít az esetszámok emelkedése miatt.

Kubában saját fejlesztésű és gyártású Abdala és Soberana vakcinával oltják be először a 12 és 18 év közöttieket, majd szeptember közepétől a 2 és 11 év közötti gyerekeket. A szigetország iskolái gyakorlatilag 2020 tavasza óta zárva vannak, csak pár hétre nyitottak újra az előző tanév végén. Azóta minden diák televízión keresztül követhetett tanórákat, és hétfőtől, a kubai iskolakezdés napjától is egyelőre ez vár rájuk. A kormány döntése értelmében az oktatási intézményeket fokozatosan fogják újra megnyitni októberben és novemberben, ha a gyerekek is megkapják a védőoltást.



A 11 millió lakosú, karibi szigetországban eddig 672 599 fertőzöttet regisztráltak, és 5538-an haltak bele a Covid–19-be.